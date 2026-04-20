Madagascar: Consomation - Une enquête antidumping en cours

Le marché de la margarine est la cible de l'enquête antidumping que mène l'Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales (ANMCC) depuis la semaine dernière. Selon un communiqué partagé par cette entité, il s'agit notamment de la margarine importée « en provenance de plusieurs pays dont l'Afrique du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, la Tunisie ou la Turquie ».

« Les autorités s'appuient sur des signaux de marché préoccupants : une margarine de 250 g est vendue autour de 1 700 ariary, soit un niveau nettement inférieur au coût de production locale, alimentant les soupçons de pratiques de prix prédatrices », ajoute l'ANMCC. Le « dumping » est une pratique commerciale consistant à vendre des produits sur un marché étranger à un prix inférieur à leur coût de revient ou au prix du marché intérieur, visant à éliminer la concurrence. En termes simples, c'est une concurrence déloyale.

Parallèlement, l'ANMCC mène des enquêtes de sauvegarde. Elles visent à déterminer si l'accroissement des importations d'un produit cause, ou menace de causer, un dommage grave à une branche de production nationale. « Les enquêtes de sauvegarde portent, d'une part, sur les jus de fruits et nectars non fermentés ainsi que les boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, et d'autre part sur les articles de table, de cuisine, ménagers et d'emballage en matières plastiques », indique le communiqué de l'ANMCC.