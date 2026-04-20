Madagascar: Affaire empoisonnement - Des médecins russes prêtent main forte

La prise en charge des victimes de la fête d'anniversaire tragique de juin 2025 connaît une nouvelle tournure. Des médecins russes ont pris le relais. «Des médecins russes actuellement à Madagascar assurent la prise en charge des survivants de l'affaire d'empoisonnement survenue à Ambohimalaza», selon un communiqué de la Présidence de la Refondation de la République, ce week-end.

Patricia et Tojo Rahamefy font partie des personnes qui ont été examinées, selon la publication partagée sur la page de la Présidence. «Leur état de santé reste fragile et nécessite une surveillance étroite, car ils souffrent encore de troubles respiratoires», raconte Urbain Randrianaivo, président de l'association des victimes de cet anniversaire noir.

Le même communiqué précise que l'un des victimes se trouve dans un état de santé très préoccupant et nécessite une évacuation sanitaire urgente en Russie, sans que son identité ne soit révélée. «Pour l'instant, ces médecins n'ont pas encore commencé un traitement. Ils ont seulement effectué un examen et analysé les résultats du scanner. Celui-ci a révélé le rétrécissement des voies respiratoires. Après évaluation, le médecin estime qu'une intervention chirurgicale urgente est nécessaire» témoigne Tojo Rahamefy. Ce jeune homme a déjà subi deux opérations à Maurice, pour le même problème, qui réapparaît aujourd'hui.

Le communiqué indique également qu'une jeune femme, tombée malade à la suite du drame survenu à Ambohimalaza, sera admise dans un hôpital à Antananarivo, avec une prise en charge conjointe des médecins russes. La Russie prendrait en charge l'ensemble des frais liés à ses soins.

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L'association des victimes compte quatorze survivants sur les cinquante convives hospitalisés. «Huit d'entre eux ne sont pas encore totalement rétablis. Comme nous l'avons toujours demandé, nous espérons qu'ils bénéficieront d'une prise en charge optimale», poursuit Urbain Randrianaivo. L'une des victimes, Fitahiana, qui souffre de la même pathologie que son cousin Tojo Rahamefy, devrait être opéré en Inde, ce jour, selon sa famille.