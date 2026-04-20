Afrique: Maroc et Pays-Bas misent sur une coopération renforcée et une participation conjointe au SIAM 2026

Le Maroc et le Royaume des Pays-Bas ont réaffirmé, récemment à Rabat, leur volonté de renforcer leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de la recherche agronomique et de l'innovation.

Le conseiller agricole auprès de l'ambassade des Pays-Bas, Frank Buizer, s'est entretenu, avec la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), Lamiae Ghaouti, autour des opportunités de partenariat entre l'INRA et les institutions néerlandaises actives dans les domaines de l'agriculture, de la recherche agronomique et du développement durable.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la promotion des partenariats scientifiques et techniques, notamment dans les secteurs de la recherche agronomique, de l'innovation et du développement durable.

A cette occasion, les responsables de l'INRA ont présenté les principales missions de l'Institut ainsi que ses programmes de recherche axés sur l'amélioration des systèmes de production agricole, l'adaptation au changement aturelles.

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Dans une déclaration à la MAP, M Buizer a salué les efforts déployés par l'INRA en matière de recherche scientifique et d'innovation, exprimant l'ambition de renforcer davantage la coopération entre les deux parties à travers l'organisation de plusieurs événements dans les prochaines semaines.

Il a précisé que ces initiatives porteront notamment sur des domaines tels que l'agriculture économe en eau et l'horticulture, dans l'objectif d'intensifier les échanges et de consolider les partenariats existants entre le Maroc et les Pays-Bas.

De son côté, Mme Ghaouti a indiqué que cette visite a permis d'examiner plusieurs pistes de collaboration avec les partenaires néerlandais, notamment dans des domaines prioritaires tels que l'agriculture intelligente, la conservation des ressources génétiques, l'agriculture biologique et l'agri-tech, en particulier les serres et les cultures maraîchères.

Elle a également relevé que les deux parties entendent capitaliser sur les axes de coopération déjà amorcés, tout en oeuvrant à leur intensification à travers la programmation de nouvelles visites et d'échanges au cours de l'année 2026, notant qu'une participation conjointe est prévue au Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).

Mme. Ghaouti a, en outre, souligné que ce partenariat permettra de tirer profit de l'expertise des Pays-Bas, notamment en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles, en particulier l'eau, ainsi que des technologies avancées liées à l'amélioration génétique et à la création variétale, en vue de renforcer la performance et la durabilité de l'agriculture marocaine.

Les deux parties ont également examiné les opportunités de collaboration en matière de transfert de technologies, de formation et d'échange d'expertises, en vue de contribuer à la modernisation du secteur agricole et au renforcement de sa résilience.

Cette visite, marquée par des échanges jugés fructueux, a permis d'identifier plusieurs pistes de coopération future entre les institutions de recherche des deux pays, tout en réaffirmant l'engagement de l'INRA en faveur de l'ouverture à l'international et du développement d'une agriculture performante et durable.