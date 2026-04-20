Madagascar: Les enfants s'imprègnent de la protection de l'environnement

20 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des élèves du Collège d'enseignement général (CEG) Ambodiakondro ainsi que du Lycée Ambohijanaka ont été sensibilisés sur la protection de l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'éducation environnementale et du développement durable, à travers le projet « Planter pour demain: L'école de la terre », initié et organisé par le Consortium Road (Restructuration organisationnelle et analytique du développement), la semaine dernière.

Présent sur le territoire malgache, ce consortium intervient dans plusieurs domaines liés au développement et cherche à répondre aux défis actuels du pays. Ces deux établissements sont considérés comme des écoles pilotes en matière de protection de l'environnement dans le district d'Atsimondrano.

« Ce projet nous permet d'encourager les élèves à devenir des citoyens responsables et engagés pour la durabilité de leur environnement scolaire. Il s'agit de transmettre aux élèves la valeur de la plantation à l'école, afin de les reconnecter à la nature, de favoriser l'éducation au développement durable et de développer l'autonomie alimentaire », indique un communiqué relatif au dossier.

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Le projet s'appuie sur des activités extrascolaires telles que le jardinage, le recyclage et des sorties pédagogiques liées à la biodiversité. Celles-ci permettent aux élèves de développer des compétences pratiques et de renforcer leur conscience écologique dès le plus jeune âge.

L'initiative vise ainsi à transmettre la valeur de la plantation, à renforcer le lien avec la nature et à inculquer des valeurs de responsabilité, de patience et de respect de l'environnement. Elle promeut également le développement durable et l'autonomie alimentaire.

Sa mise en œuvre permettra une meilleure compréhension du cycle naturel, le renforcement du sens des responsabilités et l'initiation aux techniques de jardinage et de permaculture. Le projet s'articule autour de la création de potagers scolaires, de l'observation des plantes et du parrainage des plantations. Il concerne les élèves, les enseignants, les parents et les communautés locales à travers les potagers, les arbres fruitiers et les plantes ornementales.

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