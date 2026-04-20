Madagascar: Moto/Enduro 2ème manche - Mathias Plantive l'emporte haut la main

La deuxième manche du championnat de Madagascar d'enduro s'est déroulée dimanche, au bord de l'autoroute vers Ambohimanga Rova, marquée par la domination de Mathias Plantive.

Première course d'enduro, première victoire. Le pilote vainqueur des deux premières manches du championnat de Madagascar MX, dans la catégorie Élite 1, Mathias Plantive, ne cesse d'impressionner les passionnés de deux-roues off-road. Absent lors de la première manche, le pilote vedette de la marque Husqvarna a franchi en premier la ligne d'arrivée malgré deux chutes, après deux heures et demie de course.

Le champion de Madagascar en MX1 et en enduro en 2024 s'est imposé dimanche lors de la deuxième manche du championnat de Madagascar, l'Enduro Sherco Motul, organisé par Fun Bike. La course s'est tenue sur un nouveau circuit situé à Ambohimena Mahatsinjo, au bord de l'autoroute vers Ambohimanga Rova, à un quart d'heure de la ville.

Mathias a effectué dix-neuf tours d'une boucle de moins de 6 km, serpentant entre une forêt de pins et un champ de choux, avec une partie faite de montées et de descentes brusques, ainsi qu'un tronçon boueux au bord d'une rizière. « Le circuit a été top. Le tracé a été bon (...) mais c'était usant, j'ai eu mal à la main à la fin, j'avais des ampoules », confie Mathias à l'arrivée.

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Marco Preve, lui aussi aux commandes d'une Husqvarna FE 450-2024, termine en deuxième position. « Marco vient de revenir. Pour lui, c'était un entraînement (...) J'ai eu un problème mécanique. J'ai dû m'arrêter, je suis reparti quatrième ou cinquième, et je suis remonté jusqu'en tête », se réjouit le vainqueur. Mathias ne semble pas faire du championnat d'enduro sa priorité cette saison: « Je vais essayer de faire un maximum de courses d'enduro à Tanà, et celles qui me plaisent en côte. »

Remontada

L'écart s'est creusé à partir de la deuxième heure de course. L'autre jeune pilote Husqvarna, Marco Preve, termine deuxième à plus d'une minute. « J'ai mené le début de la course pendant environ deux tours avant qu'il me dépasse. Après, j'ai vu qu'il avait un petit problème avec la moto et j'ai pu reprendre la tête pendant environ une heure et quart, jusqu'à ce qu'il me rattrape. Il était bien plus rapide que moi. Cela fait six mois que je n'ai pas roulé, donc sans entraînement. Mais je suis très fier de mon résultat et de mon dernier tour, le meilleur de la course », souligne Marco.

Le pilote a rencontré quelques difficultés pour son retour à la compétition. « Vu que je suis très grand, ce sont surtout les crampes au niveau des jambes, parce que je dois beaucoup me cambrer, et pareil pour le dos. Et au bout de 45 minutes, je commençais déjà à cramper de partout », explique-t-il.

Le pilote de Fun Bike, au guidon d'une Sherco, Miadantsoa Razafinanarivo, vainqueur de la première manche nationale sur la Route des OEufs, complète le podium. « La moto a été parfaite. Ma faille réside dans le manque de condition physique. J'ai aussi commis quelques erreurs, dont une chute dans un virage en dépassement. Et les deux leaders ont été très forts », reconnaît Tsoa.

L'ancien champion Jao Razafindrakotohasina, absent des circuits pendant plusieurs années en raison de ses études à l'étranger, a fait son retour en course d'endurance. Il a terminé au pied du podium. La troisième manche nationale, le CX Acerbis, aura lieu le 3 mai à Ambohidava.