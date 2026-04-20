Madagascar: Enseignement supérueur - Hervet Randriamady obtient un doctorat de Harvard University

Madagascar s'illustre une nouvelle fois sur la scène académique internationale grâce à Hervet Randriamady, qui vient d'obtenir la semaine dernière un doctorat à l'Université Harvard aux États-Unis.

Selon l'un de ses encadreurs, Christopher Golden, « Hervet est le premier citoyen malgache à obtenir son doctorat à Harvard ». Ses recherches portent principalement sur les liens entre le changement climatique, la santé mentale et l'insécurité alimentaire à Madagascar, des thématiques à forts enjeux sociaux et sanitaires.

« Il a défendu avec succès sa thèse sur l'intersection du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et de la santé mentale dans le Sud-ouest de Madagascar. Hervet a développé des outils de diagnostic de la santé mentale validés pour évaluer l'anxiété et la dépression, les premiers de ce type permettant de mieux comprendre le fardeau des troubles mentaux dans un pays où seuls vingt-quatre psychiatres sont disponibles pour une population de plus de trente millions d'habitants.

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Ces outils devraient révolutionner la manière dont les soins de santé mentale sont fournis à travers le pays, afin que même les non-spécialistes puissent évaluer la présence de certains problèmes », poursuit Christopher Golden, professeur associé de santé planétaire et de nutrition à l'École de santé publique T.H. Chan de Harvard. Son parcours à Harvard s'inscrit ainsi dans une dynamique de recherche internationale, tout en contribuant à donner de la visibilité aux chercheurs malgaches sur la scène académique mondiale et à mettre en lumière des enjeux essentiels pour le développement du pays.