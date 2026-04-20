Madagascar: Enseignement supérueur - Hervet Randriamady obtient un doctorat de Harvard University

20 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Madagascar s'illustre une nouvelle fois sur la scène académique internationale grâce à Hervet Randriamady, qui vient d'obtenir la semaine dernière un doctorat à l'Université Harvard aux États-Unis.

Selon l'un de ses encadreurs, Christopher Golden, « Hervet est le premier citoyen malgache à obtenir son doctorat à Harvard ». Ses recherches portent principalement sur les liens entre le changement climatique, la santé mentale et l'insécurité alimentaire à Madagascar, des thématiques à forts enjeux sociaux et sanitaires.

« Il a défendu avec succès sa thèse sur l'intersection du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et de la santé mentale dans le Sud-ouest de Madagascar. Hervet a développé des outils de diagnostic de la santé mentale validés pour évaluer l'anxiété et la dépression, les premiers de ce type permettant de mieux comprendre le fardeau des troubles mentaux dans un pays où seuls vingt-quatre psychiatres sont disponibles pour une population de plus de trente millions d'habitants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces outils devraient révolutionner la manière dont les soins de santé mentale sont fournis à travers le pays, afin que même les non-spécialistes puissent évaluer la présence de certains problèmes », poursuit Christopher Golden, professeur associé de santé planétaire et de nutrition à l'École de santé publique T.H. Chan de Harvard. Son parcours à Harvard s'inscrit ainsi dans une dynamique de recherche internationale, tout en contribuant à donner de la visibilité aux chercheurs malgaches sur la scène académique mondiale et à mettre en lumière des enjeux essentiels pour le développement du pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.