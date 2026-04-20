Madagascar: Basketball 5X5 - La GNBC s'adjuge la Coupe de la Ligue

Dominateurs de bout en bout, les Gendarmes ont maîtrisé MBC en finale du championnat de Madagascar, zone Centre, phase 1. Une victoire nette montrant les ambitions de la GNBC.

La Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) a remporté la finale de la Coupe de la Ligue, appellation de la finale du championnat de Madagascar de basketball (phase 1, zone Centre), jouée dimanche au Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe, en s'imposant avec autorité face au MBC sur le score de 63 à 48. Dans une salle comble et acquise en grande partie à leur cause, les Gendarmes ont livré une prestation solide, alliant rigueur défensive et gestion maîtrisée des temps forts.

Dès l'entame, la GNBC impose son rythme et prend l'avantage. Malgré une réaction du MBC en fin de deuxième quart-temps, revenant à 30-25 à une minute trente de la pause puis 31-25, les Gendarmes ne tremblent pas. Profitant notamment des cinq fautes d'équipe adverses dans les derniers instants avant la mi-temps, ils creusent l'écart pour atteindre la pause avec une avance confortable de 36-25 (+11).

Une gestion sans faille

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au retour des vestiaires, le MBC tente de relancer la machine, mais se heurte à une défense agressive et bien organisée. Les tentatives, à l'image du tir primé de Tanjona en début de troisième quart-temps, manquent de réussite. La GNBC, elle, reste appliquée et gère parfaitement ses possessions. À mi-parcours du troisième quart, l'écart grimpe à +13 (45-32), avant d'atteindre 49-38 à l'issue de la période.

Dans le dernier acte, le scénario reste inchangé. Le MBC enchaîne deux attaques infructueuses, tandis que la GNBC continue d'imposer sa loi. L'écart se stabilise autour de la quinzaine de points (57-41 puis 61-46), preuve de la maîtrise des Gendarmes dans les moments décisifs. Malgré quelques lancers francs convertis en fin de match, le MBC ne parvient jamais à inverser la tendance.

Portée par un public bruyant et largement favorable à chaque panier inscrit, la GNBC conclut la rencontre sur le score de 63-48, confirmant sa domination tout au long du match. Une victoire acquise avec la manière, du début à la fin, sans jamais réellement être inquiétée. Après cette étape à Antsirabe, le championnat de Madagascar poursuivra sa phase 1 avec le groupe B (zone Nord), qui se tiendra à Mahajanga du 25 avril au 3 mai.

Classement

DAMES : 1er- MB2ALL Analamanga - 5 matchs, 5 victoires, 0 défaite, 10 pts, 298 marqués, 190 encaissés, +108 ; 2e- JEA Vakinankaratra - 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, 9 pts, 323 marqués, 218 encaissés, +105 ; 3e- Ankaratra Vakinankaratra - 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, 8 pts, 297 marqués, 263 encaissés, +34 ; 4e- JCBA Analamanga - 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites, 7 pts, 64 marqués, 62 encaissés, +2 ; 5e- EBF Haute Matsiatra - 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites, 7 pts, 62 marqués, 64 encaissés, -2 ; 6e- Varsity Anosy - 5 matchs, 0 victoire, 5 défaites, 5 pts, 204 marqués, 355 encaissés, -151

HOMMES : 1er- GNBC Analamanga - 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, 9 pts, 78 marqués, 70 encaissés, +8 ; 2e- MBC Atsinanana - 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, 9 pts, 70 marqués, 78 encaissés, -8 ; 3e- Cosfa Analamanga - 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, 8 pts, 75 marqués, 70 encaissés, +5 ; 4e- Ascut Atsinanana - 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, 8 pts, 70 marqués, 75 encaissés, -5 ; 5e- Fandrasa Haute Matsiatra - 5 matchs, 1 victoire, 4 défaites, 6 pts, 336 marqués, 409 encaissés, -73 ; 6e- SBC Vakinankaratra - 5 matchs, 0 victoire, 5 défaites, 5 pts, 291 marqués, 382 encaissés, -91.