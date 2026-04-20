Madagascar: Deux Malgaches au concours international de récitation du Coran

Deux Malgaches vont représenter Madagascar au concours international de récitation du Coran. Le concours national s'est clôturé et les candidats classés premiers dans chaque catégorie auront l'honneur de défendre les couleurs du pays lors de cette phase internationale. « L'objectif principal de ce concours est de promouvoir l'étude du Coran auprès de la jeunesse africaine. Cet engagement religieux et éducatif vise à former des jeunes responsables, dotés de valeurs morales solides et capables de contribuer activement à la société et au développement du pays», a souligné Hamidou Ali, président de la Fondation

Le Coran est ainsi présenté non seulement comme un texte spirituel, mais aussi comme une source de guidance et d'éducation. « Il permet de forger des jeunes de bonne conduite, aptes à vivre en harmonie au sein de la communauté, à assumer leurs responsabilités et à participer au développement du pays », poursuit-il.

La Fondation Mohammed VI, à l'origine de cette initiative, organise ce concours dans quarante-huit sections à travers l'Afrique. La section locale a déjà obtenu des résultats encourageants lors des éditions précédentes, en se classant notamment deuxième et troisième dans la compétition.