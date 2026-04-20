Ethiopie: Le pays et la JICA consolident leur coopération pour le développement lors des Réunions de printemps

20 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont renouvelé leur engagement à renforcer leur collaboration de longue date en matière de développement, en mettant l'accent sur des priorités communes.

En marge des Réunions de printemps 2026, une délégation éthiopienne dirigée par le ministre des Finances, Ahmed Shide, a tenu un échange bilatéral constructif avec Naoki Ando, premier vice-président de la JICA.

À cette occasion, Ahmed Shide a exprimé la reconnaissance de l'Éthiopie envers le Japon et la JICA pour leur appui constant, notamment à travers des financements, un soutien technique et des initiatives de renforcement des capacités dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'agriculture, la santé et l'éducation.

Le ministre a également présenté les avancées du programme de réformes économiques du pays, mettant en avant sa capacité à faire face aux défis mondiaux actuels, selon le ministère des Finances.

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Il a par ailleurs sollicité un appui accru de la JICA dans des domaines clés, notamment l'aviation, l'énergie et les infrastructures routières.

Les discussions ont aussi abordé les préparatifs de l'Éthiopie pour accueillir la COP32 à Addis-Abeba en novembre 2027, avec un appel à une implication renforcée de la JICA dans les initiatives liées à la résilience climatique et au développement durable.

De son côté, Naoki Ando a réitéré l'engagement ferme de la JICA à accompagner les efforts de développement de l'Éthiopie et à intensifier la coopération dans les secteurs prioritaires communs.

Lire l'article original sur ENA.

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