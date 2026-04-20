Madagascar: Rugby à XV/Dames - SC Besarety surclasse FT Manjakaray

Le championnat de Madagascar de rugby à XV Première division féminine a repris ses droits hier à Andohatapenaka avec une affiche de haut niveau entre le SC Besarety (SCB), multiple champion de Madagascar, et FT Manjakaray (FTM). Mené à plusieurs reprises, le SC Besarety s'impose finalement 31-25 lors de la 8e journée du championnat féminin. Un succès construit dans la douleur au stade Makis.

Le coup d'envoi est donné à 10h47 par les joueuses de Manjakaray, bien décidées à bousculer la hiérarchie. D'entrée, Besarety est mis sous pression avec le carton jaune infligé à sa talonneuse dès la 3e minute. Profitant de leur supériorité numérique, les joueuses de FTM enchaînent les mêlées et obtiennent un essai de pénalité logique (7-0, 9e).

Surprises, les championnes en titre réagissent rapidement grâce à Tiana Jinah, qui inscrit un premier essai (5-7, 17e), avant de récidiver quelques minutes plus tard pour donner l'avantage au SCB (12-7). Mais Manjakaray ne lâche rien. Une pénalité (35e), puis un essai de Gina Kely (36e) permettent à FTM de reprendre les commandes (15-12). La fin de première période reste indécise et Besarety repasse devant juste avant la pause grâce à un nouvel essai (17-15).

Tiana Jinah décisive en fin de match

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Au retour des vestiaires, le FTM reprend l'initiative et repasse en tête sur une pénalité (18-17, 48e). Le match gagne encore en intensité, avec un engagement total des deux côtés et un nouveau carton jaune pour Manjakaray. C'est alors que Tiana Jinah, véritable poison pour la défense adverse, s'illustre de nouveau en inscrivant un troisième essai, transformé par Zaya Dinaharisoa (24-18, 58e).

Mais le suspense reste entier. FTM répond par un essai à la 64e minute et reprend l'avantage (25-24), profitant des moindres espaces. Finalement, dans les dernières minutes, l'expérience de Besarety fait la différence. À la 75e minute, les joueuses du SCB inscrivent l'essai décisif pour sceller leur victoire (31-25).

« Nous n'avons pas su profiter de nos temps forts et avons gâché trop d'occasions », regrette le coach de FTM, Mamy Andriamaro. De son côté, Olivianr Andriantsilavina, joueuse du SC Besarety, souligne la résilience de son équipe : « C'était un match difficile. En seconde période, nous avons pris l'ascendant mental et notre victoire est méritée. »