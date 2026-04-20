Madagascar: PFL - AS Sainte-Anne cinquième qualifiée

Un club supplémentaire en Play-Offs. L'AS Sainte-Anne devient la cinquième équipe qualifiée en quarts de finale du championnat national élite et la troisième dans la conférence Sud après Disciples FC (27 points) et Elgeco Plus (26 points). Le club d'Anjomakely a validé son ticket pour les Play-Offs à l'issue de la 13e journée de la phase de conférence de la Pure Play Football League. Cette équipe s'est largement imposée 5 à 3 contre COSPN hier à Iavoloha. Créditée de 23 unités, l'AS Sainte-Anne est déjà à l'abri, avant même l'avant-dernière journée des éliminatoires.

Elgeco Plus a été, pour sa part, tenu en échec sur sa pelouse sur un score nul et vierge par l'Uscafoot, hier au By Pass. Le CFFA grimpe de son côté d'une marche et se propulse provisoirement au 4e rang (21 points), après sa victoire 2 à 0 contre Mama FC (19 points), hier à Imerintsiatosika. Ces deux formations départageront ainsi le quatrième et dernier ticket pour la conférence Sud.

Aucun qualifié

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L'équipe d'Andoharanofotsy affrontera au dernier match décisif l'Uscafoot à Alarobia tandis que Mama FC sera opposé à Disciples FC au stade Vélodrome d'Antsirabe. Le classement reste inchangé dans la conférence Nord. Cosfa, en repos ce week-end, conserve sereinement le fauteuil de leader, crédité de 26 points devant Ajesaia. L'équipe d'Antaninkatsaka accumule 21 points après son match nul 1 partout contre Fosa Juniors FC samedi au stade Rabemananjara, à Mahajanga. Aurlando a ouvert la marque pour les Félins (23e) et Coco a signé le but de l'égalisation sur penalty (62e).

De son côté, Tsaramandroso FC a freiné FC Rouge à la troisième place (18 points). L'équipe du Boeny a défait hier sur sa pelouse 2 à 1 les Rouges lors du match en retard comptant pour la 3e journée. Rivaldo et Jaera ont été les auteurs des deux buts de la victoire de Tsaramandroso FC dès l'entame de la rencontre (8e - 11e), tandis que l'unique but de l'équipe d'Analamanga a été inscrit par Tafita (35e).

La course pour obtenir les deux derniers tickets dans la conférence Nord reste encore ouverte. Trois équipes, en l'occurrence FC Rouge (18 points), Fosa Juniors FC (17 points) et TGBC (13 points), sont encore dans la course. L'équipe d'Atsinanana aura encore deux matchs à jouer.