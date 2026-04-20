Madagascar: Beach Soccer - Le calendrier chamboulé

La Fédération malgache de football a annoncé en début de week-end le report du championnat national de beach soccer ainsi que du tournoi international « Mazava Loha ». Si l'instance nationale évoque sur sa page Facebook « une réorganisation interne », une source sûre parle plutôt « d'un souci financier ».

Le championnat national était initialement prévu du 29 avril au 3 mai à Manakara, soit dans un peu plus d'une semaine. Cette compétition devait servir de cadre de sélection des Barea en vue du tournoi international « Mazava Loha », programmé deux semaines plus tard, du 20 au 25 mai à Sambava. Son report a par conséquent entraîné celui du tournoi.

Cinq équipes étrangères devaient participer à la compétition. La Guinée prévoyait d'engager deux formations, une sélection et un club, tandis que le Mozambique, l'île Maurice et le Libéria devaient aligner chacun une équipe, dont une formation professionnelle pour ce dernier.

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« Nous avions dû informer ces équipes étrangères de l'annulation de l'événement et nous confirmerons ultérieurement la nouvelle date », a confié Jean Théophane Pontiac, président de la commission du futsal et du beach soccer au sein de la Fédération. Ces compétitions devaient servir de préparation aux Barea pour la prochaine Cosafa Cup et les qualifications à la prochaine CAN cette année.