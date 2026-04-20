Madagascar: Judo/Qualification Olympique - Laura Rasoanaivo se lance dans une nouvelle aventure

Cap sur une deuxième qualification olympique. Après sa première participation aux Jeux olympiques de Paris en 2024, la judokate de 22 ans du club Saint-Michel, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, s'est hissée ce mois d'avril au 17e rang mondial dans la catégorie seniors des -70 kg, avec 2 176 points.

Se maintenir durablement dans le top 20 sera désormais sa mission à l'approche et durant les circuits qualificatifs, afin de valider son billet pour une deuxième participation aux JO. Elle occupe en outre largement la tête du classement africain de sa catégorie, devant la Camerounaise Zita Ornella Biami, classée 42e mondiale avec 991 points.

Laura a pu faire ce grand bond en confirmant sa suprématie et en arrachant le titre continental seniors au sommet africain du mois d'août 2025. Elle avait également réalisé l'exploit de décrocher la première médaille d'argent malgache en Grand Prix, à Qingdao, en Chine, en septembre 2025, ainsi qu'une septième place au Grand Slam d'Abu Dhabi en novembre dernier.

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La multiple championne d'Afrique seniors et juniors veut renouer avec le titre lors du prochain championnat d'Afrique, qui aura lieu les 24 et 25 avril à Nairobi, au Kenya. Un nouveau titre continental permettrait à la star du judo de la Grande Île d'ajouter 700 points supplémentaires avant d'entamer les Grands Slams et Grands Prix comptant pour la qualification aux prochains JO de Los Angeles, en 2028.