Madagascar: Chez les dames - JEA fait tomber MB2ALL

20 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe a été le théâtre d'un exploit retentissant lors de la finale féminine de la phase 1, zone centre du championnat de Madagascar. JEA Vakinankaratra (JEA) a dominé MB2ALL sur le score sans appel de 67 à 47, signant ainsi une première victoire historique face à ce géant du basketball féminin malgache, après avoir subi la loi de MB2ALL durant cinq années de suite.

Pourtant, le début de la rencontre est à l'avantage de MB2ALL, qui impose son rythme durant les six premières minutes. Mais JEA ne tarde pas à réagir et recolle rapidement au score (9-9, 6e). Progressivement, les joueuses d'Antsirabe prennent confiance et creusent l'écart, bouclant le premier quart-temps avec une avance significative (24-15).

La dynamique reste la même au deuxième quart-temps. Plus agressives et mieux organisées, les joueuses de JEA accentuent leur domination pour atteindre la pause avec un confortable avantage de treize points (34-21). En face, MB2ALL peine à trouver des solutions, notamment face à l'intensité physique imposée par leurs adversaires.

Tentatives de retour

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Au retour des vestiaires, JEA maintient le cap. Malgré quelques tentatives de retour de MB2ALL, qui réduit l'écart à six points (49-43), les locales gardent leur sang-froid. À cinq minutes de la fin, JEA mène encore de dix points (53-43), tandis que MB2ALL multiplie les erreurs, confondant vitesse et précipitation. Les tirs longue distance, notamment ceux de Chantia, ne trouvent pas la cible.

Dans le money-time, JEA gère parfaitement son avance et scelle définitivement l'issue de la rencontre. À 38 secondes du buzzer, le sort est déjà scellé. Score final : 67-47, une victoire nette et sans contestation. « Après cinq ans sans victoire contre MB2ALL, nous avons enfin réussi en finale. Notre force a été le rythme physique imposé du début à la fin », souligne le coach de JEA, Anthony Andriamaholy. Il reste ambitieux: « Antsirabe n'est qu'une étape. Nous visons plus haut à Antananarivo, pourquoi pas le titre national N1A. »

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