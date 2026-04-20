Madagascar: Manakambahiny - Un locataire met le feu à la maison

À Manakambahiny, un incendie s'est déclaré dans une habitation à la suite d'un conflit au sein d'un couple de locataires. Trois personnes ont été blessées.

Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril. Selon plusieurs témoignages, une dispute a éclaté entre un homme de 28 ans et son épouse. L'homme aurait menacé cette dernière avec un couteau. La femme, accompagnée de leur enfant, s'est alors réfugiée à l'étage supérieur, chez la propriétaire des lieux.

« Aidez-moi, mon mari veut nous tuer avec un couteau », aurait-elle crié en appelant au secours. Ne retrouvant pas sa femme et son enfant, l'homme aurait ensuite déclaré : « Puisque je ne trouve pas ma femme et mon enfant, je vais brûler cette maison. » Il aurait versé environ dix litres de rhum artisanal sur un matelas avant d'y mettre le feu.

L'incendie s'est déclaré vers 23 h 26 dans cette maison à deux étages située au flanc d'une colline, à proximité de la cité des professeurs.

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D'importants dégâts

Les sapeurs-pompiers sont intervenus quinze minutes après l'alerte et ont maîtrisé le sinistre après deux heures et dix minutes d'intervention. Trois personnes ont été transportées à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Les deux membres du couple ont été blessés, l'un au bras droit, l'autre à la cheville gauche.

Selon le rapport de police, une patrouille a constaté, vers 23 h 30, un important dégagement de fumée provenant du bâtiment, tandis que des riverains tentaient déjà de contenir les flammes. La maison a subi des dégâts importants, dont l'évaluation est en cours.

La propriétaire des lieux témoigne : « Le couple s'est disputé. Ensuite, nous avons cru que tout s'était calmé et nous sommes allés dormir. Mais l'homme a continué à provoquer et à harceler sa femme. Il a même failli frapper leur enfant. La femme a dû se défendre. Puis, l'homme a pris un couteau pour tenter de la tuer. Elle s'est enfuie avec son enfant et est montée chez nous. Nous habitons à l'étage supérieur... La fumée s'est aussitôt propagée. Nous nous sommes demandé ce qui se passait. Les voisins, eux aussi, criaient : "Ça brûle, ça brûle !" ».

Le feu a été maîtrisé vers 0 h 50 grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna. La brigade criminelle a été saisie afin de déterminer les circonstances précises des faits.