Madagascar: Alasora - Quatre suspects arrêtés pour exploitation sexuelle

La Police nationale a démantelé, le 16 avril à Ambatomalaza Alasora, un réseau qui exploitait des femmes contraintes de réaliser des actes sexuels devant une caméra, en vue de leur diffusion sur internet auprès de clients étrangers.

L'enquête a révélé que ces femmes, censées recevoir 50 dollars pour vingt minutes de prestation, ne percevaient en réalité que 10 dollars par semaine, soit environ 80 000 ariary, malgré des heures de travail prolongées qui ont entraîné, pour certaines, des problèmes de santé.

Les exploitants confisquaient les papiers d'identité des victimes, leur interdisaient tout contact avec leurs familles et les empêchaient de sortir de la maison. Celles qui tentaient de se libérer étaient menacées et retenues de force. Grâce à des informations fournies par des personnes de bonne volonté, la police d'Alasora a pu intervenir et arrêter quatre individus, dont deux femmes et deux hommes impliqués dans cette exploitation.

Les suspects ont été immédiatement placés en garde à vue et conduits au poste de police pour l'ouverture d'une enquête, avant leur présentation devant la justice.