Madagascar: Oeuvre Sociale- La Première dame se montre active

20 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Elisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République de Madagascar, a honoré de sa présence la cérémonie de remise d'aides matérielles à des personnes vulnérables de Toliara. Samedi dernier, la direction régionale de la Jeunesse et des Sports à Ankilifaly a accueilli la Première dame, qui a remis du matériel à des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap, des associations de femmes et des jeunes albinos. Couvertures, ustensiles de cuisine, machines à coudre, fauteuils roulants, entre autres, ont été offerts à quelque deux cent personnes.

Le ministère de la Population entend, à travers cette remise de matériels, souligner l'importance du volontariat et de la protection sociale dans les actions en faveur des personnes vulnérables.

L'épouse du président a par la suite rejoint le centre « Trano bongo misy tantely » de l'ONG Aid 4Mada à Antsihanaka, commune rurale de Betsinjaka. Ce centre accueille quatre-vingt enfants orphelins ou victimes de maltraitance, de viols ou même destinés à la traite. Il constitue un partenaire stratégique pour le ministère de la Population et des Solidarités et du ministère de la Justice car Toliara manque d'infrastructures d'accueil d'enfants en situation difficile.

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« Les enfants accueillis par l'ONG Aid 4Mada sont pris en charge jour et nuit, traités en cas de maladie, scolarisés et nourris. Nous les aidons surtout à faire comprendre leurs droits et nous nous engageons à les défendre», explique l'italien Davide Bertapelle, vice-président de l'ONG Aid 4Mada.

La Première dame a également contribué à la donation en nourriture comme du riz et de l'huile ainsi que des matériels utiles au quotidien tels que des vêtements et du matériel scolaire.

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