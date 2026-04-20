Madagascar: Antsiranana - Visite de l'ambassadeur de France

Dans le cadre d'une coopération bilatérale franco-malgache, l'ambassadeur de France Arnaud Guillois s'est rendu à Antsiranana pour une visite officielle.

Reçu par les autorités locales, notamment le maire Jean Luc Djaovojozara et le préfet Lucien Mananjara, ce déplacement s'inscrit dans le prolongement des accords de coopération conclus entre la France et Madagascar lors de la récente visite du chef de l'État à Paris.

La ville d'Antsiranana est appelée à bénéficier de projets d'envergure, contribuant au renforcement des infrastructures et à l'amélioration des conditions de vie de la population. La délégation a ensuite visité Bazarikely aux côtés du maire. Soutenu par l'Agence française de développement (AFD), ce site constitue le centre névralgique des échanges commerciaux et un moteur de l'activité locale, selon la commune urbaine d'Antsiranana.

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Culture, éducation, économie bleue et développement portuaire ont été les points saillants de la rencontre. La délégation a ensuite visité la Société d'études, de construction et de réparation navales (Secren), le port civil, puis a rencontré les acteurs du secteur maritime. Pour rappel, l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, a insisté sur l'intérêt de « la signature par le chef de l'État et le président Macron, à l'Élysée, pour l'installation d'une base militaire à Diego Suarez (Antsiranana)», lors de la 2e édition du CEO Summit Indian Ocean.