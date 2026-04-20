Sénégal: Saly-Portudal en pleine mutation - Le maire Ousmane Guèye met les bouchées doubles pour les JOJ 2026

À mesure que se rapproche l'échéance des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, Saly Portudal s'engage dans une transformation accélérée. Station balnéaire emblématique de la Petite Côte, la commune s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant l'un des principaux sites d'accueil de ce premier événement olympique organisé sur le sol africain.

Portée par une ambition assumée, la municipalité dirigée par Ousmane Guèye multiplie les initiatives pour hisser la ville aux standards internationaux. Assainissement, réaménagement urbain, embellissement du cadre de vie : tout converge vers un objectif clair, faire de Saly une vitrine moderne et attractive du Sénégal.

Une offensive urbaine tous azimuts

Au coeur de cette dynamique, un vaste programme d'aménagement est en cours de déploiement. Le croisement principal de Saly, point névralgique de la station, fait l'objet d'une transformation profonde avec l'intégration d'espaces verts, d'aires de jeux et de zones de détente destinées aussi bien aux résidents qu'aux visiteurs.

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Les grands axes routiers ne sont pas en reste. Les travaux de réhabilitation s'étendent du carrefour central jusqu'à la station Star Énergie, ainsi que de l'entrée « Bienvenue à Saly » vers la station Elton. Objectif : améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité et offrir un cadre urbain plus harmonieux.

En parallèle, des opérations de libération de l'espace public sont engagées. Le désencombrement des voies vise à restaurer l'ordre urbain, faciliter la circulation et rehausser l'image de la destination touristique.

Ces actions sont menées en synergie avec l'État et des structures spécialisées comme la SAPCO, acteur clé du développement des zones touristiques.

Un site olympique stratégique sur la Petite Côte

Située à environ 80 kilomètres de Dakar, Saly accueillera plusieurs disciplines majeures sur la plage de Saly Ouest. Parmi elles : le beach handball, le beach volleyball, le beach wrestling, le triathlon, l'aviron côtier et la voile.

Ce site temporaire, conçu selon les normes internationales, ne se limitera pas à la durée des Jeux. Il constitue un levier stratégique pour renforcer l'attractivité touristique de la station après l'événement.

Au-delà des Jeux, une vision durable

Pour le maire Ousmane Guèye, l'enjeu dépasse largement les deux semaines de compétition. Il s'agit d'inscrire durablement Saly Portudal dans une nouvelle dynamique de développement. « Ces Jeux constituent une vitrine exceptionnelle pour notre commune et pour le Sénégal. Nous devons être à la hauteur de cette opportunité », a-t-il déclaré, tout en affirmant sa volonté de faire de la ville un espace « propre, sûr et accueillant ».

Cette ambition s'accompagne d'initiatives concrètes : mobilisation de la jeunesse, implication des acteurs économiques, renforcement des partenariats public-privé et organisation d'activités culturelles, à l'image du grand casting lancé en avril 2026 pour les cérémonies officielles. Plus qu'une simple station balnéaire, Saly Portudal se redessine ainsi comme une vitrine du Sénégal en mutation. Une transformation portée par une ambition claire : réussir les Jeux, mais surtout construire un héritage durable.

À moins de sept mois de l'ouverture des Jeux, la dynamique enclenchée à Saly s'inscrit dans l'élan national impulsé par le comité d'organisation. D'autant que les Jeux Olympiques de la Jeunesse représentent une opportunité unique pour le Sénégal : moderniser ses infrastructures, améliorer le cadre de vie, stimuler l'emploi et renforcer son rayonnement international.