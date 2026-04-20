Sénégal: Déficit commercial au pays - Une chute de moitié en février 2026

En février 2026, la balance commerciale du Sénégal affiche une nette amélioration. Le déficit s'est réduit à 60,1 milliards de FCFA, contre 112,2 milliards en janvier, sous l'effet d'une progression des exportations, portée par l'or, le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié, ainsi que d'une légère contraction des importations.

Les données publiées le 17 avril 2026 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) confirment ce redressement du commerce extérieur. Les exportations ont atteint 453,1 milliards de FCFA en février, contre 412,6 milliards en janvier, soit une hausse de 9,8 %. Cette performance s'explique principalement par l'augmentation des ventes d'or non monétaire, passées de 70,2 à 90,7 milliards de FCFA, mais aussi par la bonne tenue des exportations d'huiles brutes de pétrole, à 142,3 milliards de FCFA, et la montée en puissance du gaz naturel liquéfié, à 17,8 milliards de FCFA.

Cette dynamique a toutefois été atténuée par le recul des exportations de produits pétroliers raffinés, passées de 50,9 à 40,7 milliards de FCFA, ainsi que par la baisse des expéditions de phosphates, tombées à 2,8 milliards de FCFA contre 4,2 milliards le mois précédent, révélant des fragilités persistantes dans ces filières.

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Du côté des importations, la tendance est à la modération. Les achats à l'étranger se sont établis à 513,2 milliards de FCFA en février, contre 524,8 milliards en janvier, soit une baisse de 2,2 %. Ce repli s'explique principalement par la diminution des importations de produits pétroliers raffinés, de métaux communs, de riz et de véhicules terrestres. Toutefois, cet effet a été partiellement compensé par le doublement des importations d'huiles brutes de pétrole, passées de 39 à 78,7 milliards de FCFA, ainsi que par une hausse des achats de matériels de transport.

La combinaison de ces deux mouvements, hausse des exportations et baisse modérée des importations, a permis de ramener le déficit commercial à 60,1 milliards de FCFA, contre 112,2 milliards en janvier, soit une réduction de 46,4 % en un seul mois. Ce résultat positif appelle néanmoins à la prudence. Comparées à février 2025, les exportations reculent de 23,4 %. Sur les deux premiers mois de l'année, leur cumul s'établit à 865,8 milliards de FCFA, contre 974,5 milliards un an plus tôt, soit un repli de 11,2 %.

Les importations cumulées, à 1 038,1 milliards de FCFA, enregistrent également une contraction de 20,6 % par rapport à la même période de 2025, traduisant un affaiblissement de la demande intérieure.

Si l'embellie observée en février est indéniable, la tendance annuelle reste défavorable et rappelle que la solidité du commerce extérieur sénégalais demeure largement dépendante de la volatilité des prix des matières premières.