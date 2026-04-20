Sénégal: Région de Matam - L'ADEPME aspire à convertir le potentiel économique en un écosystème entrepreneurial dynamique

L'Agence pour le développement et l'encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) aspire à convertir le potentiel économique de la région de Matam, au nord du pays, en un écosystème entrepreneurial dynamique, apte à générer des emplois et à produire de la valeur ajoutée. Pour Matam, l'objectif est clairement défini : favoriser l'émergence d'un tissu entrepreneurial capable de créer localement de la richesse, de fournir des emplois décents et de contribuer de manière significative au développement économique, tant à l'échelle régionale que nationale.

Lors d'une intervention dans le cadre d'une réunion du Comité régional de développement, tenue en présence des acteurs locaux, Le Directeur Général Alpha Thiam a insisté sur le rôle crucial d'une approche collective et coordonnée pour atteindre cet objectif. Selon lui, c'est par une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes que l'on pourra bâtir un écosystème solide, générateur d'emplois et porteur de progrès.

Ce, en phase avec la nouvelle vision de développement du Sénégal dénommée Agenda national de Transformation Sénégal 2050 qui propose un nouveau modèle de développement centré sur la souveraineté économique, la valorisation des ressources locales et le renforcement du secteur privé. Rappelons que l'Agenda vise à construire une économie souveraine, compétitive et inclusive, soutenue par des territoires et des PME solides.

La région de Matam présente, à bien des égards, des opportunités économiques considérables. Son potentiel agro-sylvo-pastoral, la vitalité de son commerce transfrontalier, ainsi que l'engagement de ses femmes et de sa jeunesse, constituent des atouts majeurs pour le développement de petites et moyennes entreprises compétitives. Le Directeur Général de l'ADEPME qui fait ce constat avance cependant, que pour « transformer ces potentialités en richesses durables, il est indispensable de lever un certain nombre de contraintes, notamment en matière d'accès au financement, de structuration des entreprises, de formation technique et managériale, ainsi que d'accès aux marchés ».

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Une perspective dans laquelle s'inscrit l'agence qu'il pilote qui se positionne comme un partenaire de terrain, un accélérateur d'initiatives et un catalyseur d'opportunités au service des entrepreneurs. Alpha Thiam précise à cet égard que dans cette dynamique, l'intervention de l'agence s'articulera autour de plusieurs axes stratégiques, à savoir : l'accompagnement à la formalisation et à la structuration des entreprises et des coopératives, le renforcement des capacités techniques, managériales et digitales des entrepreneurs ; l'accès à la technologie, ainsi que l'appui à l'accès au financement, en collaboration avec les institutions financières.

Ce, en plus du développement de chaînes de valeur locales, notamment dans l'agriculture, l'élevage et la transformation ; de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, levier essentiel d'inclusion économique.

Invitant à une plus grande détermination, le Directeur a souligné qu'aucune institution, aussi engagée soit-elle, ne peut réussir seule. « Nous sommes pleinement convaincus que Matam a le potentiel de devenir un modèle de développement exemplaire, en parfaite harmonie avec les objectifs définis dans l'Agenda Sénégal 2050. Cependant, cette transformation repose avant tout sur vous.

Elle dépend de votre courage. Elle exige votre engagement à formaliser vos initiatives, à structurer vos projets et à développer vos compétences ». « Elle nécessite également la confiance en votre capacité à prouver qu'ici même, à Matam, il est possible de bâtir des entreprises compétitives, innovantes et pérennes. Le succès de cette vision réside dans une action collective et bien coordonnée », selon lui. En conclusion de son intervention, le Directeur général a réitéré l'engagement et la disponibilité de l'ADEPME à soutenir durablement les entrepreneurs de la région, en leur proposant des solutions adaptées, concrètes et inclusives.