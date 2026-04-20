Sénégal: BRVM - Orientation haussière pour la majorité des activités du marché ce lundi 20 avril 2026.

20 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En ce lundi 20 avril 2026, la majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une orientation haussière au terme de la séance de cotation.

La valeur des transactions est ainsi passée de 2,918 milliards FCFA la veille à 5,766 milliards FCFA ce 20 avril 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 31,218 milliards, à 15 416,126 milliards FCFA contre 15 384,908 milliards FCFA le vendredi 17 avril 2026.

Il en est de même de celle du marché des obligations qui a augmenté de 1,769 milliard FCFA, passant de 11 901,884 milliards FCFA la veille contre 11 903,653 milliards FCFA ce lundi 20 avril 2026.

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L'indice BRVM composite a enregistré une hausse de 0,20% à 399,84 points contre 399,03 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en légère progression de 0,08% à 187,52 points contre 187,37 points la veille. En revanche, l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,17% à 156,07 points contre 156,34 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est rehaussé de 0,50% à 278,64 points contre 277,24 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,20% à 153,97 points contre 153,66 points la veille.

Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 5 830 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 1 745 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 5,46% à 25 000 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 12 480 FCFA) et ETI Togo (plus 3,85% à 27 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 4,61% à 3 205 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,71% 15 810 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 2,16% à 7 700 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 1,78% à 3 860 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 3 050 FCFA).

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