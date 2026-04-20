Afrique: Des autorités traditionnelles sensibilisent au retour des déplacés à Djugu

Des autorités coutumières des secteurs de Walendu Djatsi et Walendu Pitsi, en territoire de Djugu (Ituri), mènent depuis quelques jours une campagne de sensibilisation en faveur du retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine, où la situation sécuritaire est jugée stable.

Ces chefs traditionnels effectuent une tournée dans la région afin d'encourager les populations déplacées, confrontées à des conditions de vie précaires dans leurs sites de refuge, à regagner leurs milieux de vie habituels.

Ils affirment que la sécurité est rétablie depuis plusieurs mois, notamment grâce au renforcement de la présence des Forces armées de la RDC (FARDC), qui assurent la protection des populations civiles et de leurs biens.

Les autorités coutumières exhortent également les communautés retournées à promouvoir la cohabitation pacifique, dans le but de consolider une paix durable dans la région. Elles procèdent par ailleurs à l'identification des besoins des retournés et mènent un plaidoyer auprès des acteurs humanitaires afin d'accompagner leur processus de réinstallation.

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Plusieurs entités du territoire de Djugu, notamment Kobu, Bambu, Nizi, Fataki, Djugu-centre et Lopa, connaissent désormais une accalmie. De nombreux retournés y ont déjà repris leurs activités quotidiennes.

Ces populations s'adonnent principalement au commerce, à l'agriculture, à l'exploitation artisanale de l'or, ainsi qu'à l'élevage de petit bétail.

Toutefois, certains déplacés hésitent encore à rentrer dans leurs villages, en dépit des conditions de vie difficiles dans les sites de refuge, où l'aide humanitaire se fait de plus en plus rare.