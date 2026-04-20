Congo-Kinshasa: L'OIM appelée à apporter assistance humanitaire à 15 migrants venus des États-Unis

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) affirme avoir été sollicitée par le gouvernement congolais afin de fournir une assistance humanitaire à 15 migrants en provenance des États-Unis.

Le porte-parole de cette organisation internationale a livré l'information ce lundi 20 avril, au cours d'un entretien accordé à Radio Okapi. Il a précisé qu'en complément d'une assistance fondée sur les besoins et sur des évaluations individuelles, l'OIM peut proposer un appui aux migrants qui en font la demande, conformément à son mandat et aux cadres juridiques applicables.

Selon le porte-parole de l'OIM, tous les retours assistés par l'organisation sont strictement volontaires et reposent sur le consentement libre, préalable et éclairé des personnes concernées.

« L'OIM ne détermine ni les personnes transférées, ni celles admises ou autorisées à rester sur le territoire. Elle ne joue aucun rôle dans les accords bilatéraux, notamment celui conclu entre la RDC et les États-Unis », a-t-il précisé.

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L'organisation internationale indique par ailleurs qu'elle se réserve le droit de limiter, refuser ou suspendre son implication si les normes minimales de protection ne peuvent être garanties. Elle souligne également que les questions liées aux termes ou au champ d'application de tout accord bilatéral relèvent des autorités gouvernementales compétentes, a conclu le porte-parole.

Le week-end dernier, la RDC a franchi une première étape dans la mise en œuvre de son dispositif d'accueil temporaire de ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis. Selon les autorités congolaises, 15 personnes sont arrivées vendredi à Kinshasa, marquant le début de la phase opérationnelle de ce mécanisme.

Ce premier contingent ouvre la voie à l'application concrète de cet accord, inscrit dans un cadre de coopération internationale.