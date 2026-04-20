Congo-Kinshasa: Comment améliorer les conditions de vie sociale des journalistes ?

De nombreux journalistes congolais vivent dans la précarité et exercent leur métier dans des conditions difficiles.

Faute de contrats stables et de salaires décents, certains ont recours à des mécanismes de survie appelés « coupage », consistant à percevoir des paiements en échange de la couverture médiatique.

Dans plusieurs rédactions, publiques comme privées, la législation du travail est peu ou pas respectée. La protection sociale des professionnels des médias reste insuffisante. Les soins médicaux ne sont pas toujours assurés et les indemnités de fin de service rarement versées. De plus, des licenciements peuvent intervenir sans préavis ni garanties.

Cette situation fragilise l'indépendance de la presse congolaise, souvent exposée à l'influence de certains acteurs politiques et économiques qui financent les contenus médiatiques.

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Dans ce contexte, quelles stratégies concrètes faut-il mettre en place pour améliorer durablement les conditions de vie et de travail des journalistes congolais ?

Monsieur Bellidée BUNGA, journaliste et Directeur Général honoraire de la RTNC fait à l'État congolais des propositions concrètes pour améliorer les conditions de vie des journalistes des médias publics et privés.

Il s'est entretenu avec Jody Daniel Nkashama.