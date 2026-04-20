Congo-Kinshasa: Comment améliorer les conditions de vie sociale des journalistes ?

20 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De nombreux journalistes congolais vivent dans la précarité et exercent leur métier dans des conditions difficiles.

Faute de contrats stables et de salaires décents, certains ont recours à des mécanismes de survie appelés « coupage », consistant à percevoir des paiements en échange de la couverture médiatique.

Dans plusieurs rédactions, publiques comme privées, la législation du travail est peu ou pas respectée. La protection sociale des professionnels des médias reste insuffisante. Les soins médicaux ne sont pas toujours assurés et les indemnités de fin de service rarement versées. De plus, des licenciements peuvent intervenir sans préavis ni garanties.

Cette situation fragilise l'indépendance de la presse congolaise, souvent exposée à l'influence de certains acteurs politiques et économiques qui financent les contenus médiatiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, quelles stratégies concrètes faut-il mettre en place pour améliorer durablement les conditions de vie et de travail des journalistes congolais ?

Monsieur Bellidée BUNGA, journaliste et Directeur Général honoraire de la RTNC fait à l'État congolais des propositions concrètes pour améliorer les conditions de vie des journalistes des médias publics et privés.

Il s'est entretenu avec Jody Daniel Nkashama.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.