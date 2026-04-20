Congo-Kinshasa: Fraude et tricherie lors de l'examen d'Etat - Quelles sont les mesures de lutte ?

20 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'approche des épreuves de l'Examen d'État en République démocratique du Congo, les élèves finalistes du secondaire se préparent à affronter la dissertation, le français et l'anglais oral à partir du 04 mai prochain.

Dans le même temps, les réseaux de fraude s'organisent également, élaborant des stratégies pour faire fuiter les items, corrompre les surveillants, installer des « laboratoires » ou encore introduire des « mercenaires » dans les salles d'examen.

Dans certains cas, ces pratiques de fraude, de corruption et de tricherie impliquent même des autorités scolaires ou des promoteurs d'écoles privées, déterminés à obtenir un taux de réussite de 100 % afin de valoriser leurs établissements.

Face à cette réalité préoccupante, plusieurs questions s'imposent :

Comment lutter efficacement contre ces mauvaises pratiques ?

Comment garantir la crédibilité de cette épreuve certificative qui conditionne chaque année l'avenir de centaines de milliers de jeunes congolais ?

Ces préoccupations restent au cœur du débat sur l'intégrité du système éducatif congolais.

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