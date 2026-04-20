Ile Maurice: Un gardien blessé après l'attaque de deux détenus

20 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une violente altercation s'est produite hier, 19 avril, dans l'après-midi, au sein de la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest, impliquant deux détenus et un membre du personnel pénitentiaire. Ce dernier a été blessé lors de l'incident.

Selon une déposition enregistrée à 20 h 17, un gardien de prison a rapporté les faits au nom d'un maître-chien affecté à l'établissement. L'incident s'est déroulé vers 16 h 20. Une alerte avait été donnée signalant que deux détenus avaient franchi une clôture depuis la cour C pour pénétrer dans une zone interdite.

Accompagné de deux maîtres-chiens, le gardien s'est immédiatement rendu sur place. À leur arrivée, ils ont aperçu les deux détenus, chacun muni d'un tuyau métallique. Lorsque l'un des gardiens s'est approché, il a été pris pour cible et frappé à plusieurs reprises avec ces objets.

Les deux autres membres du personnel carcéral sont intervenus et ont réussi à désarmer les agresseurs. Dans la confusion, les détenus ont regagné la cour C en franchissant à nouveau la clôture.

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Blessé lors de l'attaque, le gardien a d'abord reçu des soins sur place avant d'être transféré à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis, pour des examens et un suivi médical.

Les autorités pénitentiaires ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cet incident. La zone où s'est déroulée l'agression est équipée de caméras de surveillance, ce qui devrait faciliter l'analyse des circonstances de l'attaque.

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