Ile Maurice: Gabriella Batour, révoquée, dénonce une décision «injuste»

interview

Quelle est votre réaction après cette révocation ?

C'est une révocation surprise. Ce n'est que samedi après-midi, à travers un point de presse dans les médias, que j'ai appris que les conseillers et moi-même avions été révoqués -- une décision prise lors du Comité central. C'est une révocation qui met fin à l'engagement que j'avais pris l'année dernière en tant que candidate aux élections municipales, avant de devenir maire. D'après la loi, cette révocation est suivie d'une démission.

J'ai découvert cette nouvelle avec beaucoup de surprise et je trouve cela vraiment injuste envers les mandants et l'électorat. Nous sommes des élus du peuple, choisis pour les représenter dans les différents conseils. C'est très révoltant car la démocratie n'a pas été respectée: nous devons aujourd'hui arrêter notre mission en cours.

Comprenez-vous la logique des dirigeants du MMM qui estiment que, ayant suivi Paul Bérenger, vous auriez dû démissionner du parti comme lui ?

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En toute démocratie, on peut avoir des divergences d'opinion. Cela ne m'a pas empêchée d'être impartiale : j'ai même mis la salle de la mairie de Beau-Bassin / Rose-Hill à disposition pour la tenue du Comité central samedi. C'est un exemple flagrant. De là à dire qu'il faut prendre parti... Je suis surprise que le MMM soit devenu comme ça. We agree to disagree. Mes principes et convictions font que je suis là où je suis. Je prône la démocratie. Cette révocation est injuste envers les convictions et principes du MMM d'avant.

Que répondez-vous à Rajesh Bhagwan, qui affirme que les exclus «ti pe manz banann dan de bout» ?

Manz banann dan de bout... (soupir). Cette révocation devait être faite dans la transparence et l'éthique. Ça n'a pas été respecté. Ce manque de respect prouve que le MMM n'est plus comme avant. Manz banann dan de bout pa vreman. Nou la avan tou akoz nou bann eli lepep. Nou pe fer nou travay o nivo bann konsey minisipal. Dir ki nou pe manz banann dan de bout, c'est peut-être reconnaître que nous ne partageons pas les mêmes opinions -- mais ils nous ont montré catégoriquement qu'il n'y avait aucune place pour la discussion.

Comment s'annonce la suite ?

L'avenir nous le dira. La prochaine étape est de se pencher sur cette révocation et d'observer l'évolution des choses, tout en assurant la passation des projets en cours pour Beau-Bassin / Rose-Hill. Pour le reste, je poursuivrai dans la mission. J'ai toujours dit croire en l'engagement avant tout. J'ai fait de la politique pour représenter les gens, et s'ils ont voté pour moi, c'est qu'ils voulaient un nouvel élan. Ils ont fait confiance à la jeunesse, et en tant que jeune, je dis que la lutte continue.