Ile Maurice: Deux hommes interceptés avec un sac contenant des objets interdits

Une tentative d'introduction d'objets interdits au sein de la prison de haute sécurité de Melrose a été déjouée dans l'après-midi du samedi 18 avril, grâce à la vigilance des officiers de l'établissement. Selon les informations recueillies, il était environ 13 h 45 lorsque des mouvements suspects ont été détectés sur les images des caméras de surveillance, dans une zone strictement interdite. Alertés, des officiers sont intervenus sur place. Deux hommes ont été appréhendés et conduits dans la cour.

À proximité, un sac à dos a été récupéré. À l'intérieur, une série d'objets jugés dangereux et interdits en milieu carcéral a été découverte. Parmi eux : une pince, un briquet, une lame de scie, plusieurs paquets de cigarettes, un chargeur solaire avec panneau, une tablette équipée d'une carte SIM, des câbles USB, des rouleaux de ruban adhésif, ainsi que deux téléphones portables. Un sabre figurait également parmi les objets saisis.

Les deux suspects, âgés de 35 et 42 ans, sont domiciliés respectivement à Vallée-Pitot et Pointe-aux-Sables. Ils se seraient rendus sur place à bord d'une motocyclette rouge. Lors de leur interrogatoire préliminaire, ils ont déclaré avoir agi «pour le compte d'un camarade».

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Conduits au poste de police de Montagne-Blanche, les deux hommes ont ensuite été remis aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Quartier-Militaire pour la suite de l'enquête. À l'issue de leur audition, le trentenaire a été placé en détention au centre de Flacq, tandis que le quadragénaire a été transféré au centre de détention de Moka, sur instruction d'un officier supérieur.