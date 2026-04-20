Ile Maurice: Un suspect arrêté après une livraison d'héroïne sous surveillance de l'ADSU

Une opération menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a permis l'arrestation d'un suspect et la saisie d'une importante quantité d'héroïne, dans une affaire de trafic de drogue avec circonstances aggravantes.

Les faits ont débuté le 17 avril dernier, vers 22 heures, à l'avenue La Pérouse, à Belle-Rose. Un officier de l'ADSU, opérant sous couverture, s'est fait passer pour un consommateur de drogue et est entré en contact avec Dylan Marimuthu, 36 ans, habitant de la localité.

Après avoir constaté la présence d'argent, le suspect aurait accepté de conclure une transaction portant sur 100 grammes d'héroïne. Il aurait alors remis un échantillon de 0,61 gramme, dissimulé dans un paquet de cigarettes. Un second rendez-vous a ensuite été fixé.

Le 19 avril, aux alentours de midi, l'agent infiltré a retrouvé le suspect au même endroit. Peu après, ce dernier aurait passé un appel téléphonique. Un véhicule de couleur blanche s'est alors présenté sur les lieux. Le conducteur a remis un colis contenant une quantité d'héroïne estimée à environ 102 grammes.

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Le suspect aurait pris possession du colis avant de le remettre à l'agent infiltré. C'est à ce moment que l'équipe d'intervention est intervenue, procédant à son arrestation. Son téléphone portable a également été saisi.

Le conducteur du véhicule impliqué a, quant à lui, réussi à prendre la fuite. Une perquisition effectuée au domicile du suspect a permis la saisie d'une voiture de marque Peugeot.

Le suspect est actuellement en détention au poste de police de Pope-Hennessy, sur ordre d'un officier supérieur. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'appréhender les autres individus impliqués dans ce réseau de trafic de drogue.