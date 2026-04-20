Ile Maurice: Le ministère confirme de graves manquements après inspection

Après la visite surprise de l'Ombudsperson for Children, Aneeta Ghoorah, le ministère de l'Égalité des genres est passé à l'étape suivante. Le 14 avril, SOS Children's Villages a soumis son rapport au ministère. L'Enforcement Unit s'est rendue sur place le 15 avril pour une inspection. Le rapport, finalisé le 17 avril, confirme des manquements au sein de l'institution sur les plans alimentaire, administratif et organisationnel, dans un shelter accueillant 31 enfants.

Sur le plan alimentaire, les stocks ne sont pas renouvelés comme il se doit. Les provisions en fruits et légumes frais ont été effectuées le 14 avril, tandis que des produits laitiers provenaient encore de stocks antérieurs. Une insuffisance chronique qui, selon nos informations, n'est pas «sufficient at all times». Si les maisons étaient propres lors de la visite, d'autres manquements persistent.

Le poste de manager à plein temps, exigé par les Residential Care Institutions for Children Regulations 2022, est toujours vacant. Le personnel demeure insuffisant pour les 31 enfants pris en charge.

Sur la question des carburants, la situation serait revenue à la normale, après les alertes concernant des enfants qui ne pouvaient pas se rendre à l'école faute de transport.

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Malgré les mises en demeure successives du ministère et les interpellations de l'Ombudsperson, les défaillances structurelles semblent s'inscrire dans la durée. Leur confirmation par le ministère lui-même soulève une question centrale : jusqu'où les autorités iront-elles pour contraindre l'institution à se conformer à ses obligations légales vis-à-vis des 31 enfants placés sous sa protection ?