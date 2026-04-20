Cote d'Ivoire: Transport lagunaire à Abidjan - Une cinquantaine de conducteurs de pinasse formés

Ils sont une cinquante de conducteurs de pinasse ayant officiellement reçu leurs permis de conduire ainsi que des attestations de fin de formation. C'était le 17 avril 2026, dans les locaux de la Police maritime et portuaire à Abidjan-Treichville, lors d'une cérémonie organisée en leur honneur.

Ce projet, réalisé par la Direction générale des affaires maritimes (Dgam), soutenu par l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (Amuga), avait pour but de professionnaliser les acteurs du transport lagunaire et renforcer la sécurité des populations abidjanaises.

Le représentant du ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Stéphane Goumanon, a pour sa part relevé l'importance de cette initiative qui traduit la volonté de l'État de doter le secteur de ressources humaines qualifiées.

C'est pourquoi il a invité les nouveaux titulaires de permis à exercer leur métier avec rigueur, professionnalisme et surtout avec un « sens élevé de responsabilité ». Selon lui, ils doivent veiller à la sécurité des passagers et au respect des normes en vigueur.

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Quant au directeur général des Affaires maritimes, le colonel-major Julien Yao Kouassi, il a insisté sur le fait que ces attestations et ces permis que détiennent désormais les conducteurs ne constituent pas de simples titres administratifs. « Ils représentent une responsabilité, un devoir moral et un engagement solennel envers l'État et les populations que vous transportez au quotidien », a-t-il déclaré.

Le directeur général a saisi cette occasion pour mettre en garde contre d'éventuels manquements pouvant entraîner le retrait du permis.

Avant qu'ils ne reçoivent ces documents administratifs, les conducteurs ont suivi une formation de plus de 200 heures, axée notamment sur la maîtrise de la réglementation maritime, les responsabilités du pilote, le balisage et la signalisation, les techniques de manoeuvre ainsi que les gestes de sécurité et de secourisme.

Cette cérémonie a également été marquée par la dotation d'équipements de sécurité composés de 200 extincteurs et 800 gilets de sauvetage. C'était en présence du directeur général de l'Amuga, Romain Kouakou, qui a relevé l'importance stratégique du transport lagunaire à Abidjan. Selon lui, il « s'impose comme une alternative stratégique durable et complémentaire ».