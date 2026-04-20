Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la protection civile - Les efforts des acteurs engagés dans la politique nationale salués

La célébration officielle de la 36e Journée mondiale de la protection civile a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, le 17 avril 2026, à Bouaké, selon le service de communication.

Au cours de la rencontre, le ministre a salué les efforts des acteurs engagés dans la mise en oeuvre de la politique nationale de protection civile en Côte d'Ivoire. Vagondo Diomandé a notamment cité les équipes de l'Office national de la protection civile (Onpc), celles du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) et le Service d'aide médicale urgente (Samu).

Il n'a pas non plus omis le Centre ivoirien antipollution (Ciapol), l'Institut national de l'hygiène publique (Inhp) et l'Agence nationale de l'environnement (Ande), sans toutefois oublier d'exprimer sa gratitude au gouvernement ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien au renforcement du dispositif national de protection civile.

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Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, en sa qualité de parrain de la célébration et par ailleurs maire de la commune de Bouaké, a, quant à lui, répondu à l'appel de son collègue Vagondo Diomandé. Il a pris l'engagement de renforcer les mécanismes locaux de prévention des risques. Il compte atteindre cet objectif en promouvant, selon lui, des comportements responsables en matière de protection de l'environnement.

Avant lui, le directeur général de l'Office national de la protection civile, Amankou Kassi Gabin, est revenu sur la définition de la protection civile, expliquant qu'il s'agit de l'ensemble des activités visant à protéger les personnes, les biens et l'environnement. Il a saisi cette opportunité pour rappeler que la Journée mondiale de la protection civile est célébrée le 1er mars de chaque année. En 2026, la manifestation a été reportée au mois d'avril en raison des périodes de carême et de jeûne.

La célébration de la Journée mondiale de la protection civile avait pour thème cette année : « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable ». Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, elle constitue un cadre de sensibilisation et de mobilisation autour des enjeux liés à la gestion des risques.