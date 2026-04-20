Cote d'Ivoire: Tennis/Atp 50 et 75 - Que la fête commence !

La Fédération ivoirienne de tennis a réussi à faire venir de grands joueurs mondiaux sur les bords de la lagune Ebrié.

Les Challengers Atp 50 et 75 d'Abidjan débutent officiellement, aujourd'hui, au Central tennis club d'Abidjan. 70 joueurs de 25 nationalités s'affronteront jusqu'au 3 mais pour 50 et 75 points Atp. Du jamais vu en Afrique de l'Ouest !

Depuis l'année dernière, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est inscrite au calendrier du circuit international de l'Atp Tour, avec l'Atp Challenger Tour. C'est le deuxième niveau de compétition professionnelle masculine de tennis, juste en dessous du circuit principal de l'Atp (Masters 1000, 500, 250).

Une compétition créée en 1978 qui est essentielle pour les joueurs classés (généralement) entre la 50e et la 300e places mondiales, qui cherchent à améliorer leur classement pour accéder à l'élite.

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A coup sûr, ce Côte d'Ivoire Atp challenger 2026, composé de deux tournois, un Atp 50 offrant 50 points au vainqueur et le second plus coté, l'Atp 75, vont placer le pays au coeur du tennis mondial.

Jeune tennisman formé à l'école fédérale de la Sotra, en zone 4C, Eliakim Coulibaly, arrivé à maturité, sera le porte-étendard de la Côte d'Ivoire. Comme l'année dernière où il a rendu fier tout le pays, en remportant l'Atp challenger 50 d'Abidjan, dans la soirée du dimanche 27 avril 2025, à l'Hôtel Ivoire. Il était opposé, en finale, au Tunisien Aziz Dougaz, considéré comme le meilleur joueur de tennis du moment sur le continent.

Dougaz (Atp 196) partait largement favori dans ce duel avec Eliakim Coulibaly (Atp 324). Mais le Numéro 1 ivoirien, poussé par plus de 2 000 supporters, n'a pas considéré le rang mondial de son adversaire. Il est clair que le fils de Dieudonné Coulibaly va vouloir réaliser le même exploit, cette saison.

Aujourd'hui âgé de 23 ans, Eliakim Coulibaly est une fierté pour la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) qui est en train de gagner son pari. Celui de redorer son blason et de souper à la table des grands champions dans les 5 années à venir.

Ces Côte d'Ivoire Challengers Atp 50 et 75 constituent un nouveau défi que le joueur entend relever afin d'être mieux armé pour les tournois de Grands chelem.

Eliakim Coulibaly devra batailler pour triompher à domicile. Le Tunisien Aziz Dougaz est encore inscrit au tableau d'Abidjan. Mais en plus des deux grands espoirs africains, on enregistre au tableau des joueurs mieux cotés qu'eux. On a, par exemple, les Français Gauthier Unclin, tête de série n° 1 de l'Atp 50, Florent Bax (tête de série n° 2); l'Américain Michael Mmoh, tête de série n° 2 de l'Atp 75.

Il faudra surtout se méfier des nouveaux joueurs tels que l'Allemand Stewart Hamish, premier adversaire d'Eliakim; Calvin Hemery, le Franco-Nigérian en pleine ascension. Il arrive à Abidjan avec une bonne dose de confiance.

Il a renversé, le mois dernier, la tête de série n°6, Jay Clarke, au premier tour de l'Open de Kigali (7-6 (5) ; 3-6 ; 7-6 (15)). Ce dernier ne sera pas de la partie à l'Ivoire.