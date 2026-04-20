Cote d'Ivoire: Musique reggae - Aimann Raad présente son album « Freedom »

L'artiste reggae Aimann Raad a procédé, le samedi 18 avril 2026, à la présentation officielle de son nouvel album, Freedom, lors d'une cérémonie organisée à la Fnac de Marcory, à Abidjan.

Inscrit dans une trilogie musicale intitulée Journey of Life, Roots and Routes, cet opus se veut une réflexion sur la liberté, tant mentale que sociale. « La liberté commence dans l'esprit », a affirmé l'artiste, invitant chacun à se libérer des contraintes et des récits imposés.

L'album aborde plusieurs thématiques, notamment les injustices sociales, la spiritualité et les blessures personnelles. Le titre Police Violence, inspiré de l'affaire George Floyd, dénonce les abus et appelle à une prise de conscience, tandis que House of the Lord, inspiré du Psaume 23, propose une approche introspective centrée sur la foi.

Sur le plan musical, Freedom se distingue par la diversité de ses sonorités, mêlant reggae roots, nyabinghi, funk reggae et influences dancehall. Des titres comme Hurted évoquent les blessures intérieures, tandis que Jah Bless traduit une spiritualité ouverte. « Que vous l'appeliez Jah, Allah ou Dieu, l'essentiel est cette force intérieure », a souligné l'artiste.

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Contrairement à ses collaborations passées avec Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, Aimann Raad a opté pour un album sans featuring, privilégiant une démarche artistique personnelle. L'usage de l'anglais, inspiré notamment de Bob Marley, reflète ses influences, même s'il annonce un projet futur en français.

Au-delà de la musique, l'artiste revendique également son statut d'entrepreneur, menant de front carrière artistique, gestion d'une clinique et production d'événements culturels. « Je vis ma carrière à mon rythme, sans pression commerciale », a-t-il confié.

Disponible en formats digital, Cd et Usb, et prochainement en vinyle, Freedom, arrangé par feu Evariste Yacé, se positionne comme une oeuvre engagée, à la croisée des luttes contemporaines et des quêtes spirituelles.