Cote d'Ivoire: Thèse unique de doctorat - Aka Serge obtient la mention très honorable pour son « militantisme féminin »

« Militantisme et subjectivité dans le discours féministe post-colonial : cas des romans Une si longue lettre de Mariama Bâ et Madame la Présidente de Fatou Fanny Cissé. » Tel est le sujet de la soutenance de thèse unique de doctorat de l'impétrant Aka Serge Arnaud, présentée le mardi 14 avril 2026, à l'École doctorale Sociétés, communication, arts, lettres et langues de l'Université Félix Houphouët-Boigny, sise à Bingerville.

L'impétrant a expliqué que ce thème est d'actualité et innovant pour sa discipline, avec un intérêt social, politique et civilisationnel certain.

Il a soutenu que Une si longue lettre constitue un acte d'écriture fondateur du féminisme dans la littérature négro-africaine et que Madame la Présidente traduit le rayonnement d'un féminisme triomphant, celui rêvé dans la première œuvre. « Ce militantisme de la femme pour la femme est examiné dans notre thèse sous un angle purement linguistique. Les marques linguistiques contribuent à revaloriser un discours féministe militant en réponse aux préoccupations émancipatrices », a-t-il affirmé.

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Composé de cinq membres, le jury a estimé que cette thèse présente une vision évolutive du féminisme à l'africaine. Le travail scientifique est conforme aux normes en vigueur, avec un appareil critique bien élaboré, suffisamment documenté et soutenu par un engagement intellectuel.

« Nous l'élevons au grade de docteur en linguistique, avec la mention très honorable à l'unanimité du jury », a déclaré le président, le professeur Akrobou Agba Ezéchiel.

Précisons que le nouveau docteur, Aka Serge Arnaud, est enseignant de lettres modernes au lycée moderne de Toumodi et totalise seize ans d'expérience professionnelle. Pour cette soutenance de thèse, le directeur était le Dr Sanogo Amidou.