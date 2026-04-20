Afrique: Une génération inspirée par des modèles d'exception

Le Comité International Olympique (CIO) a franchi une nouvelle étape majeure dans les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 en annonçant la première promotion d'athlètes modèles. Une initiative forte à l'approche de ce rendez-vous historique, qui marquera le premier événement olympique organisé sur le continent africain.

En collaboration avec les Fédérations Internationales, le CIO a sélectionné des athlètes olympiques expérimentés issus des 25 sports de compétition et des 10 sports d'engagement inscrits au programme de Dakar 2026. Cette première vague rassemble des figures reconnues du sport mondial : Clarisse Agbegnenou (judo), Stéphane Badji (football), Christopher Bak (aviron), Asunción Batista (handball de plage), Rémy Bedu (golf), Yves Bourhis et Jean-Pierre Bourhis (canoë slalom), Darcy Bourne (hockey), Douglas Brose (karaté), Sheila Chajira (rugby à 7), Doaa Elghobashy (volley-ball de plage), Jomana Elsaiy (tir), Ruth Gbagbi (taekwondo), Sonja Greinacher (basketball 3x3), Zohra Nora Kehli (escrime), Khadija Krimi (aviron), Xiaoxiao Lai (wushu), Rayssa Leal (skateboard), Vincent Luis (triathlon), Jamila Lunkuse (natation), Dina Meshref (tennis de table), Halimah Nakaayi (athlétisme), Kaylia Nemour (gymnastique artistique), Blessing Oborududu (lutte), Forrester Osei (haltérophilie), Ayako Rokkaku (baseball5), Edmond Sanka et Combé Seck (canoë sprint), Richard Torres Jr. (boxe), Maja Wl̸oszczowska (cyclisme) ainsi que Shiwei Zheng (badminton).

Instauré dès la première édition des JOJ à Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour 2010, le programme des athlètes modèles est devenu un pilier de cette compétition. Il offre aux jeunes talents l'opportunité unique d'apprendre au contact direct d'olympiens chevronnés.

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Durant toute la durée des Jeux au Sénégal, ces athlètes joueront un rôle central : échanges avec les participants, conseils personnalisés, soutien moral, mais aussi animation d'ateliers pédagogiques autour de la gestion de carrière, de la prévention des blessures ou encore de la préparation mentale. Ils seront également présents aux entraînements, s'impliqueront dans les communautés locales, encourageront les jeunes depuis les tribunes et participeront aux cérémonies des vainqueurs.

Champion olympique en badminton, Shiwei Zheng a souligné la portée de cette mission : «Cette opportunité s'inscrit dans le prolongement de l'oeuvre de ma vie... Elle me permet de montrer qu'être un "champion" ne se résume pas à remporter des médailles : c'est avant tout une question de mode de vie, de leadership et de soutien aux autres.» Même enthousiasme du côté de Asunción Batista, élue meilleure joueuse mondiale de handball de plage en 2022 : «Personnellement, cette opportunité est synonyme de croissance, de motivation et de chance de faire partie de quelque chose de plus grand que moi.»

Porte-drapeau du Sénégal lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Combé Seck a exprimé une fierté toute particulière : «Cette opportunité représente un véritable défi et une grande fierté pour moi. Être une athlète modèle à Dakar, ma ville, c'est l'occasion de me dépasser, d'apporter de la valeur et de contribuer à quelque chose de vraiment significatif.»

De son côté, Jamila Lunkuse a insisté sur l'importance de la représentation : «La représentation compte vraiment beaucoup pour moi... Je veux être cette figure de référence pour les jeunes athlètes, celle qui m'a parfois manqué.»

Enfin, Douglas Brose a rappelé le sens profond de son engagement : «Je n'ai pas bâti ma carrière uniquement pour remporter des médailles ; je l'ai bâtie pour ouvrir des voies.»

Directeur du département des athlètes du CIO, Kaveh Mehrabi a salué une annonce majeure : «Comme bon nombre de personnes dans notre société, les jeunes athlètes se tournent naturellement vers les olympiens pour trouver conseils et inspiration. [...] Nous sommes convaincus que ces modèles d'exception joueront un rôle central lors des JOJ de Dakar 2026 et après.

Ils incarnent le meilleur de l'Olympisme et contribueront à façonner l'expérience des jeunes athlètes. Leur contribution sera inestimable pour soutenir la mission de Dakar 2026 et donner à la prochaine génération les moyens de réaliser ses rêves.»

À travers cette initiative, le CIO confirme sa volonté d'offrir une expérience riche et porteuse de sens aux jeunes participants, tout en laissant un héritage durable au Sénégal et sur l'ensemble du continent africain.

Pour rappel, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Près de 2 700 athlètes, âgés de 17 ans au maximum, sont attendus sur trois sites hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly.