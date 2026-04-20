Ile Maurice: Khushal Lobine salue l'initiative d'Ehsan Juman et plaide pour repousser l'âge de pension des parlementaires à 65 ans

Le leader des Nouveaux démocrates (ND), Khushal Lobine, a salué l'initiative d'Ehsan Juman tout en appelant à une réforme du système politique et économique, notamment concernant les privilèges des élus. Il propose que les parlementaires ne puissent percevoir leur pension qu'à partir de 65 ans, au même titre que les citoyens.

«Je recommanderais que les parlementaires commencent à percevoir leur pension à 65 ans. Si vous avez effectué plusieurs mandats, vous ne devez pas bénéficier d'une pension avant cet âge», affirme-t-il.

Anniversaire des ND reporté mais repensé

Initialement prévu pour célébrer les deux ans du parti, l'événement a été reporté. Une nouvelle formule est prévue autour du 1eᣴ mai, avec une activité dans la forêt de Pétrin axée sur l'écologie.

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Après avoir mis l'accent sur la démocratie lors de la première année, le parti se tourne désormais vers un modèle économique centré sur l'environnement. «Nous voulons que l'économie gravite autour de l'écologie», insiste-t-il. La méritocratie constitue le troisième pilier.

Une politique différente tournée vers les jeunes

Khushal Lobine défend une approche différente : «Nous ne faisons pas de grands meetings. Nous privilégions le contact direct.» Il insiste aussi sur la protection des jeunes engagés : «80 % de notre équipe sont des jeunes. Nous voulons préserver leur anonymat.»

Taxe sur la consommation: une proposition assumée face à Navin Ramgoolam Interrogé sur sa question parlementaire adressée au Premier ministre Navin Ramgoolam concernant la TVA, il assume : «Je suis la voix du peuple au Parlement.» Il propose une réduction temporaire de la TVA sur certains produits essentiels, inspirée de mesures prises dans plusieurs pays.

Contribution des élus : vers un fonds de solidarité

Khushal Lobine propose aussi qu'une partie des salaires des élus -- jusqu'à 15 % ou 20 % -- soit versée dans un fonds spécial. «Les politiciens doivent montrer l'exemple. Nous proposons un Sovereign National Solidarity Fund», explique-t-il.

«Seki Ehsan Juman inn propoze... nou ti bann premye kinn propoz sa», ajoute-t-il. Il propose également que les parlementaires ne touchent leur pension qu'à 65 ans : «Si ou fini fer plizier manda ek ou pa ankor gagn 65 an, ou napa bizin gagn pansion.»

Et de conclure : «Nous voulons une économie centrée sur l'humain. Sinon, les gouvernements passent, mais le système reste le même.»