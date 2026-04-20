Ile Maurice: Une Bolivienne arrêtée avec 99 boulettes de cocaïne dans l'estomac

Une importante saisie de drogue a été effectuée à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, le 14 avril, après l'arrestation d'une Bolivienne soupçonnée d'avoir introduit sur le sol mauricien plus d'un kilo de cocaïne. La valeur marchande de cette drogue est estimée à environ Rs 18,3 millions. La Bolivienne répond d'une accusation provisoire d'importation de cocaïne avec des circonstances aggravantes et présomption de trafic.

Identifiée comme Maira Aracely Zambrana Vilte, elle voyageait avec un passeport bolivien. Elle a été interceptée à son arrivée à bord du vol SA 190 en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud. Les policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de l'aéroport, agissant en collaboration avec les éléments de la Customs Anti-Narcotic Section de la Mauritius Revenue Authority, ont procédé à son interception dans la zone des arrivées.

Lors de son interrogatoire, les enquêteurs ont eu des soupçons qu'elle cachait de la drogue dans son corps. Elle a alors été soumise à un body scan qui a révélé la présence d'objets suspects dans son estomac.

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La jeune femme a été conduite sous escorte policière à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle où elle a été admise afin d'évacuer le contenu de son estomac. Entre les 14 et 16 avril, la suspecte a expulsé un total de 99 pellets contenant une substance suspecte.

Après analyse, il a été confirmé qu'il s'agissait de cocaïne. Le poids total de la drogue saisie s'élève à 1,220 kg. Selon les estimations des enquêteurs, cette quantité de cocaïne vaut environ Rs 18,3 millions sur le marché local.

Les policiers ont également saisi un téléphone portable équipé de deux cartes SIM, ainsi qu'une somme de 500 dollars américains. Ces éléments ont été placés sous scellés pour les besoins de l'enquête.

Les enquêteurs de l'ADSU tentent maintenant de retracer l'itinéraire complet de la suspecte et d'identifier les personnes qui pourraient être impliquées dans ce trafic. Le téléphone portable saisi fera l'objet d'analyses afin de déterminer d'éventuels contacts locaux ou internationaux.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la suspecte aurait agi comme mule pour le compte d'un réseau de trafic international de drogue. Les autorités cherchent à établir si Maurice était la destination finale de la cargaison ou si la drogue devait être acheminée vers un autre pays.

La Bolivienne devrait être traduite devant la justice sous l'accusation provisoire d'importation de cocaïne avec circonstances aggravantes et présomption de trafic. L'enquête se poursuit afin d'identifier les commanditaires et d'éventuels complices locaux.