Ile Maurice: Ishmal Sumbhoo consacrera 60 % de son salaire pour soutenir la population

20 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sara Armoogum

Le conseiller municipal du Ward 4 à Quatre-Bornes, Ishmal Sumbhoo, a annoncé à l'express qu'il consacrera 60 % de son salaire mensuel à des actions de soutien à la population pendant les six prochains mois. Une décision qui intervient dans un contexte économique difficile pour de nombreux Mauriciens.

Selon Ishmal Sumbhoo, cette initiative vise à apporter une aide concrète. «Je suis témoin de comment la population peut être dans la misère, comment elle souffre», confie-t-il. Il affirme avoir été inspiré par l'exemple donné par Ehsan Juman, qui a récemment pris une décision similaire.

Se décrivant comme un travailliste engagé, Ishmal Sumbhoo estime qu'il était important de poser un geste fort, surtout en tant que jeune élu. «Je pense que c'est une décision qu'il fallait prendre. En tant que jeune, je fais ce geste noble pour soutenir la population durant cette crise », explique-t-il.

À travers cette contribution financière, le conseiller municipal dit vouloir soutenir les initiatives visant à venir en aide aux familles en difficulté et encourager un mouvement de solidarité en faveur de la population.

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