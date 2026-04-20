Angola: Le Pape Léon XIV appelle à éviter toute forme de syncrétisme et de superstition

Luanda — « C'est pourquoi il faut toujours veiller sur ces formes de religiosité traditionnelle qui appartiennent certes aux racines de votre culture, mais en même temps risquent de confondre et de mélanger des éléments magiques et superstitieux qui n'aident pas dans le chemin spirituel», a averti le Pape Léon XIV dans son homélie lors de la messe du dimanche 19 avril, sur l'esplanade de Kilamba en Angola (voir Fides 19/4/2026). « Restez fidèles à ce que l'Église enseigne, ayez confiance en vos pasteurs et gardez le regard fixé sur Jésus qui se révèle en particulier dans la Parole et dans l'Eucharistie », a exhorté le Saint-Père dans un pays, l'Angola, où coexistent des formes de syncrétisme religieux combinées à des éléments « magiques », qui touchent même ceux qui se professent catholiques.

Des formes de syncrétisme religieux sont apparues en Angola dès les débuts de l'évangélisation du Royaume du Congo (qui comprenait le nord de l'Angola actuel et certaines régions de l'actuelle République démocratique du Congo), entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, Beatriz Kimpa Vita a fondé l'antonianisme, un mouvement à la fois religieux et politique. Sur le plan religieux, il s'agissait d'une fusion syncrétique entre le christianisme et les pratiques religieuses africaines. Vita se présentait comme la réincarnation de saint Antoine de Padoue et affirmait que Jésus était noir et né au Congo. Elle a cherché à remettre en cause la représentation eurocentrique du christianisme et à promouvoir une interprétation plus inclusive et centrée sur la culture africaine, en rejetant certains symboles catholiques (tels que la croix, considérée comme un instrument de mort) et certains rituels (tels que le baptême ou la confession dans certains cas), tout en intégrant certains rituels locaux, ainsi que des éléments de guérison et de prophétie.

D'un point de vue politique, Kimpa Vita visait à unifier le royaume du Congo, divisé et fragmenté politiquement, qui avait perdu son unité d'antan.

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Certaines caractéristiques de l'antonianisme se retrouvent tant dans les traditions syncrétiques des Amériques, comme le candomblé brésilien ou le palo cubain, que dans l'« Église kimbanguiste » née en République démocratique du Congo mais également répandue dans certaines régions de l'Angola (voir Fides 28/1/2023).

L'Église tokoïste, d'origine angolaise, a été fondée dans les années 1940 par un ancien étudiant de la Société missionnaire baptiste, Simão Gonçalves Toko (1918-1984), et s'est imposée comme un mouvement de résistance et d'émancipation spirituelle à la fin de la période coloniale et au début de la période postcoloniale.

Il subsiste également des formes de superstition liées à des pratiques dites « magiques », qui ont également d'importantes répercussions sociales. En particulier, dans certaines régions d'Angola, les enfants sont victimes d'accusations de sorcellerie. Il est paradoxal que ce soient précisément les enfants doués de talents qui amènent de nombreuses familles à croire qu'ils sont associés à la sorcellerie. Il existe des cas où la personne accusée d'être un « sorcier » est contrainte de boire une potion empoisonnée pour prouver qu'elle ne l'est pas.