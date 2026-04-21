Cote d'Ivoire: e-Justice.ci - Le pays connecte 16 nouvelles juridictions et accélère sa révolution digitale

La modernisation du système judiciaire ivoirien franchit une étape décisive. Ce lundi 20 avril 2026, au Tribunal de Première Instance de Bingerville, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, a procédé au lancement officiel de la connexion de seize nouvelles juridictions à la plateforme e-Justice.ci.

Cette avancée majeure s'inscrit dans la dynamique de transformation digitale engagée par le gouvernement ivoirien, avec pour ambition de bâtir une justice plus accessible, plus rapide et plus équitable. Dans son allocution, le ministre a rappelé que l'amélioration de l'accès à la justice repose sur trois piliers essentiels : la réduction des délais, la sécurisation des actes judiciaires et l'égalité de traitement des usagers sur l'ensemble du territoire.

Bien plus qu'un simple outil technologique, la plateforme e-Justice.ci se positionne comme une réponse concrète aux attentes des citoyens. Lancée en janvier 2025 avec douze juridictions pilotes, elle affiche déjà des résultats significatifs : plus de deux millions d'actes délivrés, près de 80 % des demandes traitées en moins de 72 heures et une réduction de 57 % des délais moyens de délivrance.

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Avec l'intégration de nouvelles juridictions, notamment Bingerville, Abengourou, Bondoukou, Bouna, Daloa et Man, le réseau s'étend désormais à vingt-huit juridictions sur l'ensemble du territoire national. Une progression que le ministre a qualifiée de déterminante pour garantir une égalité réelle des citoyens devant le service public de la justice, quel que soit leur lieu de résidence.

Pour les usagers, les bénéfices sont déjà palpables : réduction des files d'attente, limitation des déplacements, diminution des risques de fraude et renforcement de la fiabilité des documents délivrés. Cette réforme contribue ainsi à instaurer une plus grande confiance dans l'institution judiciaire.

Le Garde des Sceaux a salué l'implication des acteurs du système judiciaire -- magistrats, greffiers, chefs de juridictions -- ainsi que celle des partenaires techniques, en particulier Office National de l'État Civil et de l'Identification, dont l'appui s'avère déterminant dans la mise en oeuvre de ce projet.

Lors de la cérémonie, la présidente du tribunal, Appa Brigitte N'Guessan épouse Lépry, a souligné l'impact positif de cette innovation sur l'efficacité du service judiciaire, tandis que Seoulou Auger a présenté les fonctionnalités de la plateforme, mettant en lumière son rôle dans le renforcement de la transparence et de la confiance des citoyens.

Le ministre a par ailleurs exhorté les juridictions nouvellement connectées à s'approprier pleinement l'outil, en veillant au respect des délais, à la fiabilité des données et à l'équité dans le traitement des dossiers.

Des équipements ont également été remis aux différentes juridictions pour accompagner cette transition numérique.

En conclusion, Jean Sansan Kambilé a réaffirmé le caractère irréversible de cette mutation : « La justice numérique n'est plus une ambition lointaine, mais une réalité concrète en Côte d'Ivoire ». Une dynamique appelée à se poursuivre, avec pour objectif ultime la couverture intégrale de toutes les juridictions du pays et le positionnement de la Côte d'Ivoire comme référence régionale en matière de justice digitale sécurisée.