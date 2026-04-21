Afrique: Les six propositions de Bassirou Diomaye Faye pour combattre l'instabilité sur le continent

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a émis lundi à Diamniadio ,un certain nombre de propositions dont la mise en oeuvre pourrait permettre de lutter plus efficacement contre l'instabilité.

Pour le président Faye qui intervenait à l'ouverture officielle du 10e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le continent africain n'est pas condamné à vivre dans l'instabilité.

"Il doit faire face à cela par la consolidation des mécanismes de prévention, d'alerte précoce et de rétablissement de la paix du continent, l'opérationnalisation des différentes forces en attente au niveau régional ou continental", a-t-il dit .

Il a dans le même temps souligné la nécessité pour les entités en charge de ces questions d'agir en complémentarité avec les forces onusiennes sur le continent sur la base de mandats clairement définis, avec des financements stables, prévisibles et davantage maîtrisés par les États africains eux-mêmes.

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Le chef de l'Etat sénégalais a en également préconisé un renforcement de la coopération et de la solidarité régionales pour contrer l'expansion du terrorisme vers les Etats côtiers et assoir une industrie de défense à l'échelle continentale pour un meilleur approvisionnement en équipements militaires.

Il a en dans cette lancée plaidé pour une meilleure valorisation du dividende démographique que constitue la jeunesse à travers des investissements dans l'éducation et la formation, notamment dans la digitalisation et le numérique pour favoriser l'emploi. Une manière efficace, selon lui, de lutter contre l'endoctrinement et la radicalisation.

Le président Faye a également appelé au renforcement de la gouvernance des ressources énergétiques et minières, et à la promotion d'une valorisation de ces ressources avec une industrialisation progressive sur toute la chaine de valeur.

Il a, en fin de compte, appelé à la mise en place rapide d'une meilleure intégration du continent africain sur la base des mécanismes existants comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et les autres mécanismes de coordination des secteurs de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, inclus dans l'agenda 2063 de l'Union africaine.

L'édition 2026 du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a enregistré la participation de dizaines d'acteurs, de spécialistes et d'experts sur les questions sécuritaires ainsi que de nombreux diplomates.

Les présidents de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ont pris part à la cérémonie officielle d'ouverture aux côtés de leur homologue du Sénégal au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.