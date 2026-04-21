Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - Un internat construit par l'ONG Espace Opoko dans la Lékoumou

Afin de permettre aux lycéens autochtones venus des collèges des cinq districts du département de la Lékoumou de poursuivre leurs études secondaires, l'organisation non gouvernementale (ONG) Espace Opoko leur a construit un internat scolaire dans le but de changer leur destin.

L'accès à l'éducation au Congo demeure un défi majeur pour de nombreux enfants autochtones, particulièrement ceux vivant dans des zones rurales enclavées où les établissements secondaires sont inexistants ou très éloignés. Face à cette réalité, l'ONG Espace Opoko a mis en place une réponse concrète et innovante, à savoir l'implantation du premier internat scolaire destiné aux lycéens autochtones du pays.

Construit et ouvert en 2022, cet internat représente une avancée historique dans la lutte pour l'égalité des chances. D'une capacité de vingt quatre places, réparties entre douze filles et douze garçons, il offre aux élèves autochtones un cadre sécurisé et favorable aux études. L'établissement dispose également d'une salle de réunion servant aux formations, aux remises à niveau et aux travaux dirigés destinés à améliorer le niveau scolaire des élèves et à accroître leurs chances de réussite au baccalauréat.

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Ouvert à tous les élèves autochtones du Congo confrontés à l'éloignement des lycées, l'internat accueille prioritairement ceux dont la poursuite des études exige une délocalisation loin de leurs communautés d'origine. «Depuis son ouverture, cet internat a déjà accueilli vingt-deux élèves venus des cinq districts du département de la Lékoumou. Et les résultats sont déjà visibles.

Cinq élèves autochtones y ont obtenu le baccalauréat, dont trois filles et deux garçons. Tous poursuivent actuellement leurs études supérieures grâce à une prise en charge intégrale assurée par Espace Opoko», a fait savoir le président de cette ONG, Averty Ndzoyi.

Au-delà de l'hébergement gratuit, l'ONG assure aux pensionnaires une prise en charge complète incluant la nutrition, les soins de santé et l'encadrement pédagogique. Ce modèle global permet aux élèves de se consacrer pleinement à leurs études dans des conditions dignes et sereines. Cependant, les besoins restent considérables. Un espace disponible sur le site permettrait la construction d'un second bâtiment de vingt-quatre places afin de mieux séparer les filles et les garçons, tout en augmentant la capacité d'accueil. Cet agrandissement offrirait une chance nouvelle à des dizaines de lycéens autochtones issus des zones les plus éloignées du pays.

Le projet étant gigantesque, l'ONG Espace Opoko lance aujourd'hui un appel aux pouvoirs publics, aux entreprises, aux fondations, aux organisations internationales et à toutes les personnes sensibles à la cause de l'éducation. «Soutenir cet internat, c'est investir dans l'avenir d'une jeunesse longtemps marginalisée», a indiqué Averty Ndzoyi. Il a ajouté que chaque contribution peut devenir une chambre supplémentaire, un repas servi, un manuel scolaire acheté, un élève maintenu sur le chemin de la réussite.

À travers cette initiative, Espace Opoko démontre qu'investir dans l'éducation de la population la plus vulnérable n'est pas seulement un acte de solidarité, mais un choix stratégique pour l'avenir du Congo. Car chaque élève autochtone scolarisé, encadré et diplômé, devient une chance supplémentaire pour sa communauté et pour la nation tout entière.

Notons qu'Espace Opoko est une ONG à but non lucratif fondée en 2012 par Averty Ndzoyi, avec pour intention de fournir une éducation de qualité aux enfants autochtones congolais, dont la plupart vivent dans des villages très pauvres et pas d'accès à une éducation. Depuis sa création, cette ONG s'est donnée pour mission de garantir leur réussite de l'école primaire, en passant par le collège, le lycée jusqu'à l'université. Voilà pourquoi la construction de cet internat. Une noble mission que son président Averty Ndzoyi et toute l'équipe d'Espace Opoko se déploient à poursuivre la tête haute.