Congo-Kinshasa: Le gouvernement ajuste les prix du carburant face à la crise au Moyen-Orient

À travers un communiqué officiel rendu public ce vendredi, le gouvernement congolais a officialisé l'ajustement des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement (Ouest, Nord, Sud et Est). Cette décision fait suite aux orientations du Comité de Suivi des Prix des Produits Pétroliers (CSPPP) qui a adopté les nouvelles structures tarifaires dès le jeudi 16 avril.

Les nouveaux tarifs à la pompe l'ajustement touche différemment les zones selon les réalités logistiques de chaque bassin :

Zone Ouest et Nord :

L'essence : passe de 2.440 FC à 2.640 FC le litre.

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Gasoil : passe de 2.430 FC à 2.635 FC le litre.

Zone Sud :

Essence : fixé à 3.930 FC le litre.

Gasoil : fixé à 4.435 FC le litre.

Zone Est :

Essence : fixé à 4.400 FC le litre.

Gasoil : fixé à 5.600 FC le litre.

Secteur Minier (Zone Sud) :

Essence : 2.55 $ le litre.

Gasoil : 3.12 $ le litre.

Les raisons de l'ajustement

Selon le ministère de l'Économie, cette hausse est la conséquence directe de la « crise persistante au Moyen-Orient » qui pèse sur les cours mondiaux des produits raffinés. Le gouvernement souligne toutefois sa volonté de « préserver le pouvoir d'achat de la population » en limitant l'impact des fluctuations internationales grâce à une régulation ciblée.

Pour éviter toute rupture de stock, le Comité de Suivi a validé le principe du paiement anticipé des avances au titre des Pertes et Manques à Gagner (PMAG). Ce mécanisme permet de soulager la trésorerie des sociétés commerciales (SOCOM).

En collaboration avec les ministères sectoriels, le gouvernement déploiera prochainement un système de paiement d'avances pour renforcer la constitution des stocks stratégiques.

Ces décisions ont été prises à l'issue de réunions techniques impliquant tous les acteurs majeurs du secteur :

Opérateurs : TotalEnergies, Cobil SA, Sonahydroc, Engen, SEP Congo, etc.

Organisations professionnelles : GPDPP, CPPN, et les commissions hydrocarbures de la FEC (Est et Haut-Katanga).

Institutions : Présidence, Primature, Hydrocarbures, Finances, Banque Centrale du Congo et DGDA.

Le gouvernement a indiqué de miser sur cette nouvelle dynamique pour garantir la disponibilité constante du carburant malgré l'instabilité du marché global.