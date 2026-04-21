Togo: Lomé agit - Avant que les pluies ne décident à sa place

20 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Les premières pluies ont frappé. Les alertes météo annoncent la suite. Cette fois, Lomé ne veut pas subir, elle anticipe.

Les 13 communes de la capitale ont lancé en urgence des opérations de curage des caniveaux, mobilisant agents de terrain, engins et camions pour débloquer des couloirs d'écoulement obstrués par des années d'accumulation de sachets plastiques, de sable et de déchets déposés par les populations elles-mêmes.

Lundi, les agents de la commune Golfe 2 étaient en action sur le boulevard Jean-Paul II : dalettes soulevées, canaux vidés, déchets évacués immédiatement vers des dépotoirs appropriés. Pas question de laisser trainer ces débris sur place et de créer un nouveau problème.

Cette mobilisation coordonnée fait suite à une réunion du District autonome du Grand Lomé (DAGL), présidée par le gouverneure Zouréhatou Kassah-Traoré, qui a réuni autour d'une même table maires, directeurs techniques, ANPC, ANASAP et comités cantonaux de développement.

Le diagnostic est connu : des caniveaux bouchés, des quartiers inondés, des populations qui en souffrent. La réponse est désormais en marche.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.