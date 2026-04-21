Afrique: Afro-Iraniens - Une histoire engloutie entre esclavage oriental, ports stratégiques et héros oubliés

Des centaines de milliers d'Africains déportés vers l'Iran aux figures d'ascension sociale, une mémoire effacée au coeur des routes du golfe Persique.

L'histoire des Afro-Iraniens s'inscrit dans une dynamique transocéanique longtemps marginalisée. Entre le XVIe et le XIXe siècle, près de 700 000 Africains de l'Est auraient été déportés vers le Moyen-Orient et l'Asie, dont environ un tiers vers l'Iran, soit plus de 200 000 individus. Originaire principalement de la côte swahilie ( Zanzibar, Kilwa, Mozambique), cette populations transite par des comptoirs structurants avant d'atteindre les ports stratégiques du golfe Persique.

Les principaux points d'arrivée en Perse, tels que Bandar Abbas, Qeshm ou l'île d'Ormuz, constituent des hubs géoéconomiques majeurs. Ces ports, au coeur des routes commerciales reliant Afrique, Inde et péninsule arabique, ne servent pas seulement au commerce des épices ou des textiles, mais aussi à celui des êtres humains. Sous les dynasties safavide et qadjare, les Afro-descendants sont intégrés dans les structures domestiques, militaires et portuaires, contribuant à l'économie maritime iranienne. Contrairement au modèle plantationnaire atlantique, leur dispersion favorise une intégration progressive.

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Aujourd'hui, ils représenteraient entre 10 et 15 % de la population du Sud de l'Iran, notamment dans le Hormozgan, le Khouzistan et le Sistan-Baloutchistan. Cette présence démographique significative contraste fortement avec leur invisibilité dans les récits nationaux. L'histoire afro-iranienne ne se limite pas à la servitude. Certaines figures illustrent des trajectoires d'ascension remarquables, à l'image de Ya'qub Sultan, ancien esclave devenu gouverneur de Bandar Abbas en 1717. Son parcours témoigne de la complexité des hiérarchies sociales en Iran pré-moderne, où certains Afro-descendants pouvaient accéder à des fonctions politiques et administratives de premier plan.

Sur le plan culturel, des personnalités contemporaines participent à la réhabilitation de cette mémoire. Saeid Shanbehzadeh incarne cette continuité en valorisant les traditions musicales afro-iraniennes, notamment les rythmes bandari et les rituels du Zār, hérités d'Afrique de l'Est. Ces expressions culturelles constituent des vecteurs de mémoire et de résistance identitaire. Malgré l'abolition officielle de l'esclavage en 1929 sous Reza Shah Pahlavi, aucune politique mémorielle structurée n'a émergé.

Ce silence historique a favorisé une invisibilisation durable. Aujourd'hui encore, l'absence de données ethniques empêche de mesurer précisément les inégalités socio-économiques, tandis que des stéréotypes persistants réduisent cette population à une altérité folklorisée. Sur le plan stratégique, cette invisibilité constitue un paradoxe. Les Afro-Iraniens vivent majoritairement dans des régions clés pour le commerce énergétique mondial, à proximité du détroit d'Ormuz. Pourtant, leur marginalisation économique limite leur intégration dans les dynamiques de développement, réduisant le potentiel humain dans des zones cruciales pour la puissance iranienne.

Ainsi, l'histoire des Afro-Iraniens oscille entre enracinement profond et effacement systémique. Entre chiffres massifs, routes maritimes structurantes et figures héroïques méconnues, elle révèle une dimension essentielle, mais occultée de l'histoire et de la stratégie iraniennes contemporaines.