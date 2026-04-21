Israël, 1re journée des play-offs, 1re division.

L'Hapoel, quatrième de saison régulière, débute ces play-offs par une défaite chez le Maccabi Haifa (0-1). Face au champion en titre, Fernand Mayembo était titulaire. A la 50e minute, le capitaine de l'Hapoel place une tête repoussée par le gardien adverse sur Chico qui égalise. Mais le but sera finalement annulé, après consultation de la VAR, pour une position de hors-jeu de l'international congolais.

Israël, 1re journée des play-down, 1re division

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Sakhnin partage les points avec l'Ironi Tiberias (0-0), sans les Congolais Durel Avounou et Glid Otanga, absents de longue date.

Italie, 33e journée, 1re division

Pas de vainqueur entre Cremonense et le Torino (0-0). Warren Bondo, titulaire, a joué toute la rencontre, tandis que Niels Nkounkou est à l'infirmerie.

Darryl Bakola est également blessé et était absent lors du succès de Sassuolo face à Côme (2-1).

Italie, 37e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta Bergame prend un point à Sorrento (1-1), sans Digne Pounga, resté sur le banc.

Kosovo, 29e journée, 1re division

Drita est freiné par Drenica dans sa course au titre (0-1), lais le champion conserve la tête du classement avec cinq points d'avance sur Balkani.

Raddy Ovouka était titulaire lors de cette défaite, la 7e de la saison.

Lettonie, 7e journée, 1re division

Ceti Taty Tchibinda était relégué sur le banc lors de la courte victoire de Daugavpils face à Jelgava (1-0).

Malte, 3e journée du Top 6, 1re division

Marsaxlokk bat Gzira 2-1 et rejoint Hamrun à la 2e place avec 25 points chacun. Christoffer Mafoumbi était titulaire dans les buts.

Pays-Bas, finale de la Coupe

Nimègue est largement battu par Alkmaar (1-5), sous les yeux de Brayann Pereira, resté sur le banc.

Pays-Bas, 37e journée, 2e division

Malgré le 16e but de la saison de Kévin Monzialo, Den Bosch s'incline 2-4 sur le terrain de Top Oss. Dès la 8e minute, l'ancien Havrais ouvre le score sur penalty. Remplacé à la pause, alors que son équipe menait 1-0.

Portugal, 10e journée des play-offs, 3e division

L'Academica Coimbra prend les trois points face à Belenenses grâce au but victorieux de Beni Souza. Buteur à la 70e minute et remplacé à la 80e, l'ailier franco-congolais totalise trois buts dans ces play-offs (et deux en saison régulière).

L'Academica est deuxième à trois points du premier.