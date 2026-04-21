Sénégal: Innovation digitale - Aminata Sakho relie l'investissement de la diaspora et l'entreprise locale

Ecobank Cap-Vert a marqué le 15e anniversaire de l'obtention de sa licence bancaire commerciale et du démarrage de ses opérations complètes dans l'archipel. Selon le magazine Forbes, elle est devenue l'une des principales institutions financières du pays, avec une présence à Santiago, São Vicente et Sal, complétée par un réseau d'agences visant à desservir les communautés au-delà des infrastructures bancaires traditionnelles et les marchés sous-desservis à l'échelle nationale.

Pour la Directrice Générale, Aminata N. Sakho, cet engagement de longue date repose sur une priorité essentielle. « Nous relions la diaspora et le Cap-Vert depuis près de 20 ans », explique-t-elle, mettant en avant le leadership de la banque dans les transferts d'argent grâce au plus vaste réseau de correspondants bancaires du pays. Cette intégration l'a positionné comme un véritable pont financier entre le Cap-Vert et sa communauté mondiale, facilitant des flux d'investissement qui continuent de structurer des secteurs tels que l'immobilier, le tourisme et le développement des PME.

Au fil du temps, Ecobank Cap-Vert a élargi son mandat au-delà des services de transfert pour inclure la banque d'entreprise, les offres de détail et des solutions digitales alignées sur la stratégie continentale du groupe et ses ambitions de croissance à long terme. « Notre vision est l'intégration financière, et ce qui est très important pour nous est de voir davantage de flux commerciaux du Cap-Vert vers le continent », a fait savoir Mme Sakho.

Au-delà de l'inclusion financière, Ecobank Cap-Vert contribue au développement économique national en finançant des projets stratégiques dans des secteurs clés tels que le tourisme et les infrastructures. Sur le plan stratégique, Ecobank poursuit le développement d'initiatives visant à renforcer les échanges commerciaux entre le Cap-Vert et le continent africain.

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La banque s'efforce d'accroître les flux commerciaux entre les entreprises locales et les marchés régionaux, en cohérence avec son mandat panafricain et son engagement à long terme en faveur de l'intégration des marchés. « La digitalisation est bien plus qu'un simple levier.

Elle joue un rôle important dans l'accélération des transactions, l'amélioration de l'efficacité et la transition vers des économies sans cash dans plusieurs secteurs », a souligné Mme Sakho.