Gabon: 'À Akanda, le paraître, c'est presque une discipline olympique'

20 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par Mac Gregor Mass

Ici, tu peux croiser une femme un dimanche matin, lunettes noires XXL, sac de marque (ou "marque inspirée"), démarche de mannequin... tu te dis : "Elle sort sûrement d'un brunch VIP au bord de la mer." Alors que la vérité ?

Elle revient juste du quartier... avec du pain et du beurre dans le sac. À Akanda, même pour aller acheter du charbon, c'est talons, parfum et attitude. Parce que tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber : un ex, une rivale... ou même quelqu'un qui doit voir que toi aussi tu réussis dans la vie, même si c'est ton dernier billet qui a payé la coiffure.

Le plus fort, c'est les discussions : -- « Moi je ne mange que léger maintenant... salade, saumon... »

Alors que la veille, elle a fini un plat de manioc sauce graine à 23h.

Mais attention, ce n'est pas de l'hypocrisie... c'est de l'art.

L'art de rester digne, belle, et impressionnante, même quand la réalité essaie de te rattraper.

À Akanda, on ne vit pas seulement...On se présente.

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