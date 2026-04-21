Gabon: 'À Akanda, le paraître, c'est presque une discipline olympique'

Ici, tu peux croiser une femme un dimanche matin, lunettes noires XXL, sac de marque (ou "marque inspirée"), démarche de mannequin... tu te dis : "Elle sort sûrement d'un brunch VIP au bord de la mer." Alors que la vérité ?

Elle revient juste du quartier... avec du pain et du beurre dans le sac. À Akanda, même pour aller acheter du charbon, c'est talons, parfum et attitude. Parce que tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber : un ex, une rivale... ou même quelqu'un qui doit voir que toi aussi tu réussis dans la vie, même si c'est ton dernier billet qui a payé la coiffure.

Le plus fort, c'est les discussions : -- « Moi je ne mange que léger maintenant... salade, saumon... »

Alors que la veille, elle a fini un plat de manioc sauce graine à 23h.

Mais attention, ce n'est pas de l'hypocrisie... c'est de l'art.

L'art de rester digne, belle, et impressionnante, même quand la réalité essaie de te rattraper.

À Akanda, on ne vit pas seulement...On se présente.